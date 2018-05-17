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Продуктовые магазины Владивостока снижают цены
Колбасные, сырные и кондитерские изделия, молочную продукцию и крупы, яйцо, масло и другие продукты питания по сниженным ценам можно приобрести в 14 супермаркетах «Реми», 23 магазинах ИП Бобыкина и розничном отделе на центральном рынке на Комарова ИП Касенковой. Эти магазины являются участниками социальной программы администрации Владивостока «Город для людей».
По вопросам участия всем желающим предпринимателям в программе мэрии следует обращаться в управление экономики и развития предпринимательства по телефонам 2614-493, 2614-160.
«Для нас это не маркетинговый ход, а реальная поддержка социальных незащищенных слоев населения, – рассказал директор по рознице торговой сети «Реми» Константин Куцерубов. –Социальная ответственность – важнейшая часть любого успешного бизнеса. Наша задача в рамках программы администрации города – не заработать и привести дополнительных покупателей, а именно предоставить нашим покупателям товары базовой необходимости по минимальным ценам. Делаем все возможное, чтобы это были цены, минимальные на рынке».
Товар с минимальной наценкой обозначен специальными яркими ценниками. В «Реми» можно приобрести спагетти (400 г) по 13 рублей, варенную колбасу (470 г) – по 81,9 руб., хлеб «Подольский» (570 г) – по 28,5 руб., сыр «Голландский-люкс» (1 килограмм) – по 242,9 руб. С полным ассортиментом можно ознакомиться в приложении.
Фото: http://www.vlc.ru/
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