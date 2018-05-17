Мэрия Владивостока запретила проведение импровизированного гей-парада

15 мая ЛГБТ-активисты подали в администрацию Владивостока уведомление о проведении пикета с целью информирования общественности о "дискриминации гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей в России". Понятное дело, что под этим, как и принято у "активистов", подразумевалась пропаганда этого весьма специфического образа жизни, разрушительным образом влияющего на традиционные ценности. Мероприятие планировалось провести 19 мая на площади по улице Адмирала Фокина.

На следующий день организаторы запланированного пикета получили отказ. В ответе администрации Владивостока указано, что «проведение заявленного публичного мероприятия предполагает наличие доступа к месту его проведения несовершеннолетних детей» .

Ссылаясь на Закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, и на Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», и даже на Конституцию Российской Федерации» администрация Владивостока в согласовании мероприятия вполне законно отказала.

Администрация также предупредила активистов о том, что в случае, если пикет состоится, его организатор и участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.



Полученный ответ подписан исполняющим обязанности начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства Сергеем Шабаевым.

Фото: https://mstrok.ru