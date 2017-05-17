www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.74 р. 100 JPY: 50.44 р.
EUR: 62.96 р. 10 CNY: 82.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке можно оформить подписку на печатные издания со скидкой

17 Мая 2017, 15:35 | Владивосток

До 21 мая можно оформить подписку на газеты и журналы со значительными скидками. В дни проведения Всероссийской декады подписки Почта России совместно с российскими издательствами предоставляют специальные условия на подписку 2-ого полугодия 2017 года.

Для оформления подписки достаточно выбрать интересующие издания на сайте http://podpiska.pochta.ru, с помощью мессенджера Viber или обратиться в ближайшее отделение почтовой связи. Стоит отметить, на сайте Почты России возможно оформление подписки с удобным тематическим поисковиком, в любой регион страны и с оплатой банковской картой. Жители Приморья также имеют возможность выбрать подписное издание, позвонив на справочную службу «066», при этом стоимость подписки будет включена в счет за услуги стационарной связи.

В период Всероссийской декады подписки по каталогу Почты России скидка составит 10% для федеральных и 15% для региональных СМИ, по каталогам других подписных агентств цены снижены на 5% и на 10% соответственно. Одновременно сохраняется скидка для подписчиков на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Таких газет и журналов более 2500.

Оформить подписку на издания со скидкой можно не только для себя, но и в качестве подарка. В центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

Оформить подписку на газету "Золотой Рог", журнал "Дальневосточный капитал", журнал Здоровья" можно здесь.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Золотой Рог  Почта России  дальневосточный капитал  подписка  каталог  журнал здоровья 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru