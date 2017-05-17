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Во Владивостоке можно оформить подписку на печатные издания со скидкой
До 21 мая можно оформить подписку на газеты и журналы со значительными скидками. В дни проведения Всероссийской декады подписки Почта России совместно с российскими издательствами предоставляют специальные условия на подписку 2-ого полугодия 2017 года.
Для оформления подписки достаточно выбрать интересующие издания на сайте http://podpiska.pochta.ru, с помощью мессенджера Viber или обратиться в ближайшее отделение почтовой связи. Стоит отметить, на сайте Почты России возможно оформление подписки с удобным тематическим поисковиком, в любой регион страны и с оплатой банковской картой. Жители Приморья также имеют возможность выбрать подписное издание, позвонив на справочную службу «066», при этом стоимость подписки будет включена в счет за услуги стационарной связи.
В период Всероссийской декады подписки по каталогу Почты России скидка составит 10% для федеральных и 15% для региональных СМИ, по каталогам других подписных агентств цены снижены на 5% и на 10% соответственно. Одновременно сохраняется скидка для подписчиков на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Таких газет и журналов более 2500.
Оформить подписку на издания со скидкой можно не только для себя, но и в качестве подарка. В центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.
Оформить подписку на газету "Золотой Рог", журнал "Дальневосточный капитал", журнал Здоровья" можно здесь.
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