Игорь Илюшин раскрыл тайны серебряного портсигара и косого дождя

18 мая Игорь Алексеевич Илюшин, журналист, доцент отделения журналистики ДВГУ 1977-1990 гг., экс-декана филфака ДВГУ, принимает поздравления с днем рождения. Накануне во Владивостоке увидел свет четвертый сборник стихов «Косой дождь» Игоря Илюшина - поэта. Первый сборник «Золочёный полтинник» вышел в 2004 г. и посвящался 50-летнему пути автора в журналистике. Презентация прошла в краевой публичной библиотеке им. Горького.

Финансовую поддержку в издании сборника «Косой дождь» оказали выпускники. Как сказал директор издательства «Сахалин-Приамурские ведомости» Александр Тарасов, инициатор проекта, выпускник 1978 года, прилетевший на презентацию из Южно-Сахалинска, и эта инициатива, и спонсорская помощь выпускников весьма символична, по большому счету, это дань благодарности настоящим Учителям, кто развивал кафедру журналистики, готовил специалистов СМИ для всего Дальнего Востока. Среди талантливых учеников – плеяда московских журналистов, ныне влиятельных руководителей в российской медиа-сфере.

Название сборника «Косой дождь» не случайно, скорее метафорично. «У Владимира Маяковского я встретил строки, мне созвучные,– отвечал Игорь Алексеевич во время презентации на вопрос о заголовке, – точнее, созвучна мысль, высказанная поэтом. "Я хочу быть понят моей страной,/ а не буду понят – что ж,/ по родной стране пройду стороной,/ как проходит косой дождь"». Выпускники, поддержавшие своего любимого преподавателя, не теряющие с ним связи все эти годы, по-прежнему относящиеся к нему с любовью и уважением, кому в студенческом гимне клялись пригласить на свадьбу шафером, отовсюду, узнав о презентации, присылали слова признательности. В письме из Москвы – настоящая интригующая история.

«Дорогой Игорь Алексеевич! 39 лет назад Вы меня провожали на практику в Москву. И дали мне серебряный портсигар для журналиста КП Александра Сабова. Тот старинный портсигар я Сабову передал, и помню, как он был благодарен. Не знаю, что за тайна с ним была связана, но мне тут же нашли стол в «Комсомолке» и доверили мешок читательских писем разбирать. Сабова только что назначили зав.отделом писем КП. Свой диплом в ДВГУ я написал о работе с письмами трудящихся в «Комсомолке».... Но это было позже. А в один из первых дней там мне говорят: тебя ищет Фронин – он в 603 комнате сидит... Пришел под очи Фронина. Великолепный такой кинематографичный и переполненный идеями Фронин (нынешний главред «Российской газеты»): «Мне звонил Игорь Илюшин, что ты перспективный парень?! Завтра поедешь в командировку! На конкурс молодых чего то там прядильщиц....». И в КП вышел мой первый репортаж..."

Ну и понеслось.....

Дорогой Игорь Алексеевич! Я помню все то доброе, что Вы мне сделали. Сейчас в Москве живет и работает много ваших воспитанников-выпускников, не подозревающих, что не будь того звонка Фронину , и того Вашего портсигара для Саши Сабова, может вообще по-другому сложилась бы и их судьба....

Мы все, Ваши студенты – Володя Мамонтов, Игорь Коц, Наташа Барабаш, Стас Тыркин... любим Вас и желаем сто лет жить и не болеть!

С уважением, Владимир Сунгоркин»

Прозвучали поздравления от Льва Стукуна («Хабаровские вести»), Олега Кульгина, Игоря Смагера («Приамурские ведомости»). Добрые слова и памятную футболку со строчками из студенческого гимна «Мы пригласим на нашу свадьбу шафером Игоря Алексеевича Илюшина» привез хабаровский журналист Михаил Карпач (легендарный выпуск 1978 г.)

Умный, ироничный, интеллектуал, блестящий публицист и аналитик – это Игорь Илюшин, каким мы его полюбили в студенческие годы. Поэт Илюшин – новая грань. Творческое долголетие Игоря Алексеевича, неустанная работа со Словом восхищают. И потому наша Заздравная, обращенная к любимому Наставнику, Педагогу коротка и энергетически заряжена – нашими сердцами: «Долгие Лета, наш дорогой Игорь Алексеевич!»

От имени и по поручению однокурсников в День рождения Учителя

Ольга Мальцева.

Издательская компания "Золотой Рог" присоединияется к поздравлениям и обещает принять участие в издании нового, пятого - юбилейного сборника стихов Игоря Алексеевича Илюшина.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Deita.Ru