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Транспортная полиция лишь формально выполняет свою работу в аэропорту Владивостока

17 Мая 2013, 19:58 | Владивосток

Гендиректор ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) Максим ЧЕТВЕРИКОВ поставил "двойку" работе линейного отделения полиция (ЛОП) при обеспечении безопасности в аэропорту столицы Приморья.

"Уже более двух лет мы не можем решить такие проблемы, как отсутствие сотрудников полиции на пунктах досмотра в аэровокзале, их участие в охране контролируемой зоны аэропорта, в которую постоянно пытаются попасть так называемые "бомбилы" (частные таксисты), а также наладить нормальную работу кинологической службы", - приводит слова гендиректора пресс-служба аэропорта.

Администрация аэропорта напоминает, что эти функции полицейских предусмотрены федеральным законодательством и совместными внутренними регламентами ОАО "МАВ" и ЛОП.

"Контроля их исполнения ОАО "МАВ" добивается с момента усиления режима авиационной безопасности, объявленного в связи с терактом в Домодедово в 2011 году. Систематическое неисполнение этих функций противоречит политике авиационной безопасности в целом, и влечет значительные неудобства для пассажиров", - говорится в сообщении.

Максим Четвериков считает, что линейная полиция формально выполняет свою работу.

"Вроде бы есть отдел досмотра, вроде бы есть кинологическая служба, то и дело появляются пресс-релизы о героическом поведении полицейских, которые предотвращают массовые беспорядки и раскрывают преступления в аэропорту. К сожалению, на деле не выполняется даже минимум того, что входит в стандартный круг обязанностей ЛОП", - заявляет глава МАВ.

При этом он подчеркивает, что аэропорт за последние три года провел масштабную работу по повышению уровня антитеррористической защищенности, закупив современное досмотровое оборудование и внедрив ряд систем контроля безопасности, которые должны использоваться совместно с полицией.

"Мы неоднократно обращались к руководству линейного отдела полиции на транспорте с требованием организовать свою работу на территории аэропорта надлежащим образом. Однако полиция до настоящего времени никак не отреагировала на ситуацию, не считая заявлений о том, что пока посторонние лица в контролируемой зоне не совершили правонарушений, действовать рано", - отмечает Максим Четвериков.

Претензии к работе полиции были высказаны на комиссии по авиационной безопасности аэропорта, в работе которой приняли участие представители операторов, а также взаимодействующих ведомств и силовых структур, в том числе руководители пограничного и таможенного постов, руководство ЛОП на транспорте.

"Приняв во внимание позиции руководства ОАО "МАВ" и ЛОП, комиссия единогласно решила обязать отделение транспортной полиции в аэропорту Владивостока привести расстановку личного состава в соответствие с требованиями руководящих документов", - говорится в сообщении.

Остается дождаться официального комментария полиции по этому поводу.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: безопасность  полиция  аэропорт 



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Комментарии

  • гайкин виктор00:31, 23.02.2014#

    Почему же формально. на выходе из аэроэкспресса во Владивостоке дежурит целая стая мусорской мрази: шлюхи-сотрудницы с дегенеративными мордами, педерасты- сотрудники коих в этом "заведении" - треть)вся эта в прямом смысле человеческая блевотина ищет сексуальных партнёров. поводом может стать несрабатывание турникета , специально устраиваемое выродками. гайкин виктор к. и. н. владивостокp. s. ощущение что ты в зазеркалье - власть скота, люмпена

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