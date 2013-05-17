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Международная выставка PITE-2013 собрала во Владивостоке лидеров туриндустрии АТР
17 мая во Владивостоке в спортивном комплексе кампуса ДВФУ (о. Русский) открылась XVII Тихоокеанская международная туристская выставка PITE-2013, в которой принимают участие 14 стран.
Пока простые посетители выставки узнают о новых туристических объектах и интересных маршрутах, представители турбизнеса устанавливают деловые контакты и обсуждают актуальные вопросы развития туристической отрасли.
«Важно, что международная туристская выставка впервые проходит в ДВФУ, и все ее участники могут оценить потенциал и перспективы, которые появились у Приморья благодаря саммиту АТЭС», – отметил в ходе церемонии открытия первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров.
Организатором выставки PITE-2013 выступает администрация Приморского края. Одна из главных задач мероприятия – продемонстрировать туристскую привлекательность региона. Немалую часть экспозиции занимают стенды Приморского края и муниципальных образований региона. На них представлены наиболее значимые и интересные с точки зрения туристского потенциала проекты, предложения и возможности.
Так, посетители выставки могут рассмотреть макет строящегося Океанариума на острове Русский, узнать о крупных соревнованиях, проводимых Федерацией водно-моторного спорта края, прикоснуться к гоночному духу спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо».
Макет Океанариума на о. Русский. Владивосток.
Стенды муниципальных образований привлекают внимание широким выбором товаров народного промысла. Большим успехом также пользуется выставка фотографий старого Владивостока, на которой профессиональный экскурсовод рассказывает зрителям об истории города.
От своих коллег не отстают и зарубежные участники выставки. На PITE-2013 приехали представители туриндустрии Малайзии, Японии, Таиланда, Сингапура, КНР, Гонконга, Кореи, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Словении, США, Лаоса. Они завлекают посетителей к своим стендам яркими костюмами, красивыми презентациям и сувенирной продукцией.
Развлекательную программу для гостей дополняют выступления творческих коллективов из разных стран АТР, лотереи и конкурсы, а также бесплатные автобусные экскурсии по кампусу ДВФУ.
Экскурсии для посетителей выставки.
Деловая часть выставки состоит из презентаций, круглых столов, проводимых Ростуризмом, а также бизнес-встреч между представителями турбизнеса.
18 мая количество мероприятий PITE-2013 увеличится. Например, в 13.30 на главной сцене работники туристических компаний города посоревнуются в приготовлении кофе, а в 14.00 в кафе спортивно-оздоровительного комплекса ДВФУ начнется «Фестиваль национальной кухни». Деловая программа мероприятия в большей степени переместится в конференц-зал «Сопка» (кампус ДВФУ на о. Русский, корпус № 20), где пройдет форум «Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе российского Дальнего Востока и стран АТР».
Стоит отметить, что выставка PITE-2013 продлится до 19 мая. Вход для всех желающих бесплатный. Добраться до кампуса ДВФУ можно на личном автотранспорте или автобусом по маршруту №15 (ДВФУ - Фуникулёр - Покровский парк). Кроме того, между кампусом и яхт-клубом 7 футов, где в рамках Приморской недели туризма и отдыха проходит выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show, курсируют специальные катера, сообщает пресс-центр XVII Тихоокеанской международной туристской выставки PITE.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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