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V Международная выставка яхт и катеров "Vladivostok Boat Show - 2013" открыта под звук корабельной рынды

17 Мая 2013, 18:47 | Владивосток

Во Владивостоке 17 мая на территории яхт-клуба "Семь футов" начала свою работу V, юбилейная, выставка катеров и яхт "Vladivostok Boat Show - 2013".

В первый день экспозиции погода порадовала гостей и участников - к открытию выставки даже выглянуло солнце. Традиционно на бот-шоу представлены не только яхты и катера, но также товары и услуги для активного отдыха - от гриль-установок до целых кемпинговых домов на колёсах. Для детей на детской площадке все дни выставки работает развлекательный центр "Остров сокровищ", а для взрослых многими участниками выставки подготовлены особые конкурсы с ценными призами.
 
Торжественная церемония открытия состоялась в 14.00. Поздравляли всех присутствующих с началом работы бот-шоу первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров, глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев и Президент Приморской краевой Федерации парусного спорта Михаил Ермаков.
 

 
Официальные гости неоднократно подчеркнули важность и актуальность мероприятия для Владивостока, морского города с богатой историей водных видов спорта. После поздравлений Михаил Ермаков предоставил вице-губернатору и мэру Владивостока право позвонить в корабельную рынду и таким образом объявить выставку открытой.
 

 
Работа выставки продлится до 19 мая и включит в себя первые регаты сезона среди детей и взрослых, розыгрыш двух бесплатных путёвок на о. Сайпан и множество интересных сюрпризов, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба яхт-клуба «Семь Футов».
 
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: vladivostok boat show 



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