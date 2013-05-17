V Международная выставка яхт и катеров "Vladivostok Boat Show - 2013" открыта под звук корабельной рынды

Во Владивостоке 17 мая на территории яхт-клуба "Семь футов" начала свою работу V, юбилейная, выставка катеров и яхт "Vladivostok Boat Show - 2013".

В первый день экспозиции погода порадовала гостей и участников - к открытию выставки даже выглянуло солнце. Традиционно на бот-шоу представлены не только яхты и катера, но также товары и услуги для активного отдыха - от гриль-установок до целых кемпинговых домов на колёсах. Для детей на детской площадке все дни выставки работает развлекательный центр "Остров сокровищ", а для взрослых многими участниками выставки подготовлены особые конкурсы с ценными призами.

Торжественная церемония открытия состоялась в 14.00. Поздравляли всех присутствующих с началом работы бот-шоу первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров, глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев и Президент Приморской краевой Федерации парусного спорта Михаил Ермаков.