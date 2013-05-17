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Учения по борьбе с террористами прошли на предприятии Дальневосточного центра судостроения и судоремонта во Владивостоке

17 Мая 2013, 18:25 | Владивосток

Успешно завершились планово-тактические учения по пресечению террористической деятельности в Приморском крае. Финальная часть операции прошла на территории завода Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, расположенного во Владивостоке, в акватории бухты Диомид, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе ОАО «ДЦСС».

По легенде учений, террористы захватили вагон поезда на ж/д путях, проходящих через промышленное предприятие, и взяли пассажиров в заложники. В результате проведенной спецоперации все заложники были освобождены, а злоумышленники обезврежены. Также по завершении силовой стадии отработана ликвидация возможных последствий террористического акта.

По словам начальника Управления ФСБ России по Приморскому краю Игоря Колосова, в рамках прошедших учений была проведена большая работа. В операции одновременно задействовали несколько силовых ведомств, в том числе МЧС. Все подразделения показали хорошие результаты.

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта большое внимание уделяет безопасности предприятий. Это уже вторые масштабные учения силовых ведомств, которые за последние два месяца прошли на его заводах. В апреле этого года на базе Дальневосточного завода «Звезда» состоялись учения по радиационной безопасности, в которых были задействованы части Восточного военного округа, Тихоокеанского флота, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также других федеральных и краевых ведомств. Они показали готовность персонала предприятия и органов государственного управления к противодействию ядерной и радиационной аварии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба ОАО «ДЦСС»
Теги: приморье  ДЦСС  учения  судостроение  МЧС 



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