Приморских детей ждут в северокорейском лагере

Для отдыха в профильном лагере в Северной Корее объявляется набор детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Смена состоится с 26 июля по 9 августа 2012 года.

Стоимость путевки - 18 500 рублей. За подробной информацией родителям необходимо обращаться в отдел молодежи и туризма администрации Артемовского городского округа по адресу: Артем, ул. Кирова, 48, каб. 221, телефон: 4-35-81.

«Золотой Рог».