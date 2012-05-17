В Приморье завершается первый этап строительства «Пушкинской депрессии»

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая, ZRPRESS. Завершается первый этап строительства объекта обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения.

На полную водоотдачу - 125 тысяч кубометров в сутки - Раздольненский участок заработает уже в июне.

Как сообщили в единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края, в настоящий момент выполняется прокачка скважин и гидравлическое испытание трубопровода. Пробурено 46 скважин, над ними построены павильоны. Завершено строительство магистрального водовода, 147 колодцев, четырех резервуаров объемом 5 и 10 тысяч кубических метров. Сейчас на объекте специалисты проводят пусконаладочные работы насосных агрегатов.

Одновременно ведется второй этап строительства - первого пускового комплекса водовода от сопки Опорная до резервуаров чистой воды на острове Русском.

Напомним, что мощности «Пушкинской депрессии» позволят обеспечить треть суточной потребности в воде юга Приморского края. Кроме того, реализация проекта повысит качество и стабильность водоснабжения потребителей Владивостока, Артёма и Надеждинского района. Сегодня эта часть Приморья обеспечивается водой из водохранилищ, наполняемость которых зависит от атмосферных осадков, сообщает пресс-служба администрации края.

«Золотой Рог».