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В Приморье завершается первый этап строительства «Пушкинской депрессии»
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая, ZRPRESS. Завершается первый этап строительства объекта обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения.
На полную водоотдачу - 125 тысяч кубометров в сутки - Раздольненский участок заработает уже в июне.
Как сообщили в единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края, в настоящий момент выполняется прокачка скважин и гидравлическое испытание трубопровода. Пробурено 46 скважин, над ними построены павильоны. Завершено строительство магистрального водовода, 147 колодцев, четырех резервуаров объемом 5 и 10 тысяч кубических метров. Сейчас на объекте специалисты проводят пусконаладочные работы насосных агрегатов.
Одновременно ведется второй этап строительства - первого пускового комплекса водовода от сопки Опорная до резервуаров чистой воды на острове Русском.
Напомним, что мощности «Пушкинской депрессии» позволят обеспечить треть суточной потребности в воде юга Приморского края. Кроме того, реализация проекта повысит качество и стабильность водоснабжения потребителей Владивостока, Артёма и Надеждинского района. Сегодня эта часть Приморья обеспечивается водой из водохранилищ, наполняемость которых зависит от атмосферных осадков, сообщает пресс-служба администрации края.
«Золотой Рог».
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