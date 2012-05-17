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Фасад для Владивостока с гарантией
Кирпичные дома на проспекте 100 лет Владивостоку покрыли краской цвета осени. «Некрасиво!» - таково мнение жителей тамошних «хрущоб». Людей волнует и то, не начнет ли краска осыпаться, как осенняя листва?
- Нет, - заверили в управлении содержания жилфонда города. – Эти кирпичные пятиэтажки – дома 60-х годов постройки. За минувшие десятилетия на стенах образовались темные пятна. Пытались почистить, помыть, но въедливую черноту ничто не берет. Либо начинает разрушаться защитный слой кирпича, а он и так достаточно тонкий. В любом случае фасады надо было чем-то покрывать. Поэтому приняли решение использовать корейскую технологию жидкой штукатурки. Сначала делается механическая зачистка, потом химическая и только после этого наносится материал. Все эти этапы строго выдерживались. И таких случаев, чтобы краска отваливалась, не было. Это лишь на первый взгляд кажется, что краска непрочная. Производитель дает на нее гарантию 10 лет.
Для ремонта фасадов используются современные материалы и технологии. Новинкой - и не только для Владивостока, но и для России в целом - стало использование при отделке фасадов полиалпана. Принципиальное его отличие от других фасадных систем состоит в том, что в ней облицовочные панели содержат теплоизолирующий слой пенополиуретана, а их внутренняя сторона – специальное покрытие, которое выполняет пароизоляционные и теплоотражающие функции. Такие панели имеют современный дизайн, а кроме того, эффективно утепляют фасад, прочны, надежны, а их монтаж не занимает много времени.
Напомним, что в этом году во Владивостоке реализуется аж четыре программы капремонта жилья на сумму 3,92 млрд рублей: три федеральных (в рамках 185-го ФЗ) и муниципальная (по замене лифтов). На эти средства будет отремонтировано 910 многоквартирных домов, или порядка 27% жилого фонда. Ряд домов включен сразу в несколько программ, что позволяет выполнить их комплексный ремонт.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, "Золотой Рог".
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