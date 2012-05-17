Что делать жителям о. Русского, если медпомощь не сможет до них добраться по мосту

Строительство медицинского центра ДВФУ продолжается на острове Русском. Около клиники также будет построена вертолетная площадка для экстренных ситуаций.

В состав медцентра войдут 11 лечебных и три диагностических центра, консультативная поликлиника с офисами врачей общей практики, научно-исследовательские лаборатории, служба информационных технологий, центральное стерилизационное отделение, - сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Уже началось формирование штата будущего медицинского центра. В одной из самых современных клиник на Дальнем Востоке будут работать около 200 медицинских сотрудников. Планируется, что врачи центра получат возможность стажироваться в зарубежных клиниках. С приморским медицинским центром готовы наладить партнерские отношения медицинские центры Республики Корея и США. Также рассматривается возможность приглашения иностранных специалистов из этих клиник для проведения операций в Приморье.

"Золотой Рог".