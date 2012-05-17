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Саммит АТЭС - 2012
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Гости АТЭС-2012 могут не попасть на паром «Георг Отс»

17 Мая 2012, 02:02 | Владивосток

Моряки пообещали завершить к саммиту АТЭС-2012 ремонт фешенебельного парома «Георг Отс», который должен стать плавучей гостиницей для ВИП-гостей. «Мы пока еще не знаем, какие повреждения получил «Георг Отс», – заявил «ФедералПресс» руководитель ФГУ «Администрация морских портов Приморского края» (АМП ПК) Александр КУВШИНОВ. – Мы не можем вывести паром из дока и осмотреть его, поскольку это связано с большим риском для водолазов».

Утром 28 апреля паром был заблокирован в доке Славянского СРЗ, получив две пробоины. По предварительным данным АМП ПК, основные причины инцидента – неправильная расстановка судов и действия неопытного докмейстера. В результате один из понтонов оказался поврежден и преградил выход парома из дока. По одной из версий, обсуждаемых официальными лицами, в том числе чиновниками краевой администрации, в ходе происшествия «Георг Отс» мог повредить винты. Власти опасаются, что судно не успеют отремонтировать к саммиту, потребуются срочные решения по расселению гостей АТЭС-2012, а 200 млн рублей на реконструкцию окажутся потрачены зря.

В ситуации уже разбираются правоохранительные органы, включая транспортную прокуратуру, ФСБ и Ространснадзор. Однако эксперты Госморнадзора в ходе прокурорской проверки пока не нашли видимых повреждений корпуса парома.

Просачиваются сведения о возможных проблемах с другими судами, которые предназначаются для саммита АТЭС. Так, в случае проблем с мостом на остров Русский участников планировалось доставлять туда на катамаранах. Однако, по некоторым данным, в случае непогоды сделать это будет невозможно.

Срок окончания ремонта «Георга Отса» – вопрос стратегический. Именно на пароме планируется поселить гостей саммита АТЭС-2012, который пройдет уже 8–9 сентября. Сначала в администрации Приморского края рассматривали вариант с арендой иностранного круизного лайнера, но потом предпочли отечественный. Так что судно на 371 спальное место, включая каюты «люкс» и ВИП-класса, осенью 2010 года перегнали за 40 дней из Санкт-Петербурга во Владивосток по Северному морскому пути. Паром стал первым пассажирским судном, прошедшим по Севморпути. В октябре 2010 года оно торжественно подошло к Морскому вокзалу Владивостока.

До этого «Георг Отс», построенный в 1980 году в польском городе Щецин, курсировал по маршруту Санкт-Петербург – Балтийск – Санкт-Петербург. Любопытно, что именно на «Георге Отсе» Михаил Горбачев в 1986 году посетил Рейкьявик, где провел переговоры с президентом США Рональдом Рейганом, сообщает «ФедералПресс».

"Золотой Рог".

Автор: По материалам информагентств
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