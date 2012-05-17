9 Мая: А город подумал... А, нет, не подумал

Заслуженные артисты России задорно выводили на сцене перед владивостокской публикой знаменитую «Катюшу», девушки из балета Тихоокеанского флота кружились под музыку. А слева у сцены их с издевкой пародировали школьницы, рядом с девчонками развлекались мальчишки, которые употребляли совсем не детские напитки. И тогда я подумала: приехали. А точнее, приплыли. Спустя 67 лет мы приплыли к полному равнодушию нового поколения к подвигу прадедов.

Владивосток в этом году впервые отмечал Победу советского народа в Великой Отечественной войне в качестве города Воинской славы, и, если не придираться, с поставленной задачей справился. Несмотря на холод и утренний дождь, сотни горожан всех возрастов пришли 9 мая посмотреть на парад войск и техники Владивостокского гарнизона, послушать музыку на разных концертных площадках города, отведать солдатской каши и, наконец, поздравить наших дорогих ветеранов, количество которых, к сожалению, уменьшается из года в год. Специально для них в Адмиральском сквере были накрыты столы с угощением, и большинство горожан с пониманием отнеслось к этому закрытому мероприятию. Но особенно поразили молодые люди и девушки, поддержавшие всероссийский флешмоб: они покупали гвоздики и дарили ветеранам. Я также присоединилась к молодежи и хочу сказать, что счастливые слезы ветеранов, принимавших неожиданный подарок, стоили потраченных средств.

Домой я возвращалась, испытывая противоречивые чувства, и все никак не могла понять, что меня гложет. А потом вспомнила тех «остроумных» девчат, кривляющихся под сценой, тех мальчишек, непонятно откуда доставших алкоголь. Эти подростки, к несчастью, не исключение из правил, подобных весельчаков, прикладывающихся к бутылке без понимания, по какому поводу пьянка, в тот день я встречала на многих улицах города. Оправдан ли был подвиг прадедов? И почему мы теряем новое поколение?

В своих рассуждениях ответственность я сначала спихнула на школу. Часто слышу, что уровень среднего образования сейчас оставляет желать лучшего, а с введением платных уроков грамотными мы наших детей вообще не увидим. Признаюсь, и в мое время историю России преподавали не ахти как, но уважение к бойцам, подарившим нам мирное небо над головой, учителя привили на всю жизнь.

Затем в безнравственности подрастающего поколения я обвинила семью. По моим подсчетам, родителям тех самых подростков не больше 40 лет, а это значит, что развал Советского Союза они встретили как раз в возрасте своих детей. В то время войти в колею новой России с разрушенной системой ценностей с трудом смогли взрослые, что уж говорить о подростках, формирование сознания которых совпало с развалом страны. Зачем вспоминать о такой далекой и чужой войне, когда российский народ вступил в новую войну на выживание: очередь в магазины, нестабильность, кредиты и ипотека.

По правде говоря, в своих рассуждениях от меня досталось и средствам массовой информации. Мы мало пишем, говорим о ветеранах. Особенно в этом году разочаровало телевидение: подбор фильмов оказался скудным, а ТНТ выстрелило повтором сериала «Деффчонки». Подростки газет не читают, но телевизор на интернет пока полностью не променяли. И вот как раз оттуда на них должны смотреть красивые и смелые бойцы, ушедшие защищать Родину, а не красивые и легкомысленные девицы, отправившиеся покорять столицу.

Виноватых можно перечислять до бесконечности. Мы каждый по-своему виноваты в том, что не смогли научить детей уважать подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Ведь это именно все мы на собственном примере показываем, как нужно себя вести с памятью предков. Ляпаем куда попало Георгиевскую ленточку, делаем себе рекламу на скидках и бонусах для ветеранов, поднимаем цены на цветы 9 мая и сокращаем количество сеансов на военные фильмы в кинотеатрах. А еще все мы вспоминаем о ветеранах только в канун праздника. В преддверии 9 мая со стороны власти начинаются сыпаться обещания выделить всем квартиры, повысить пенсию и субсидии.

Кстати, совершенно непонятная ситуация с празднованием 9 мая произошла в Большом Камне, где собравшиеся на Корабельной площади горожане оказались не в курсе того, что празднование из-за непогоды перенесено в Дом культуры. Дождь никогда не был преградой для ТАКОГО праздника. Удивительно также, что собравшимся горожанам, самостоятельно решившим промаршировать по площади, этого настоятельно «не рекомендовали». Кто-то перебдил из-за народных гуляний в Москве?..

- Дай Бог тебе здоровья, - заплакал ветеран, приняв от меня цветы.

- Вам оно нужнее, - ответила я, надеясь, что он еще увидит не один праздник 9 Мая.

«Золотой Рог».