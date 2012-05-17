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Во Владивостоке последний звонок – раньше времени?
Владивостокская школа №55 расположена на ул. Снеговой. В ней учатся ребята всего района – весьма отдаленного и довольно крупного по территории, но малонаселенного. В советское время здесь были сосредоточены лишь промышленные объекты, такие как «Дальхимпром» и бутощебеночный завод, да воинские части, например, дивизия морской пехоты ТОФ.
Теперь у администрации города идея перепрофилировать школу под детсад, а школьников отправить учится в Снеговую падь. Чиновники уверяют, что улица Снеговая и Снеговая падь - рядом.
– За последнее десятилетие самым ярким событием стало открытие в январе этого года новой школы №82 на 825 мест в Снеговой Пади. Рядом существует достаточно старая школа №55, которая также располагается в районе Снеговой на «Дальхимпроме». На сегодняшний день она заполнена менее чем на половину своей мощности, – пояснила причины закрытия школы №55 заместитель главы администрации Владивостока Наталья МАЛЬЦЕВА. – В этом году, как только открылась новая школа с ее прекрасной инфраструктурой, с огромными классами, спортзалами и бассейнами, достаточно много детей перешли из 55 школы в 82-ую. И эта тенденция будет продолжаться.
– Новую школу построили, а учить в ней некого. Давайте искусственно ее наполнять, гоняя детей за тридевять земель! – возмущаются родители учащихся школы №55. – В новую школу перешли только те ребята, родители которых получили квартиры в новом микрорайоне. Остальным добраться до нее невозможно. От городка дивизии морской пехоты ходит всего один автобус №3 и только два раза в час.
– Автобус простаивает. Никто не хочет идти на него работать – брать на себя серьезную ответственность по перевозке детей и большие хлопоты за зарплату всего в 15 тысяч рублей! – высмеивают родители идею администрации возить детей школьным автобусом. – И даже если найдут водителя, то скажите – как один автобус перевезет более 200 учеников к началу уроков?! А как дети будут возвращаться домой? Ведь у разных классов занятия заканчиваются в разное время!
Два жилых микрорайона – военный городок и «Дальхимпром» расположены в нескольких километрах друг от друга. Школа №55 расположена на ул. Снеговой. От военного городка морской пехоты ТОФ до нее 1-1,5 километра. Многие школьники, особенно в хорошую погоду, ходят пешком. От «Дальхимпрома» расстояние в несколько раз больше. Но новый микрорайон, несмотря на схожесть названия, находится во много раз дальше.
- Чиновники говорят о малокомплектности. Да, детей сейчас относительно немного, но только в старших классах, на которые пришлась демографическая «яма» середины 90-х годов прошлого века. А посмотрите, сколько сейчас во дворах маленьких детей, которые скоро в школу пойдут! А куда? Неужели и первоклашек на автобусе придется отправлять в другой микрорайон?! Зачем, если можно эту школу не закрывать? — возмущаются родители. – Да, здание старое, но очень крепкое. Окна пластиковые. Да и внутри неплохо. Над школой шефствовал бутощебеночный завод и Игорь ПУШКАРЕВ, до того как его избрали мэром, лично привозил подарки, в том числе новые парты и стулья.
Чиновники утверждают, что около половины педагогического коллектива школы №55 готовы перейти на работу в новую школу №82. Правда, не объясняют, откуда у них такая информация. Между тем, сами педагоги могут назвать только 4 своих коллег, готовых сменить место работы. Причем мужья троих из них получили квартиры в новом микрорайоне рядом с новой школой, и муж еще одной, как ожидается, вскоре получит там жилье.
Таким образом, от закрытия школы №55 пострадают и школьники, и большинство педагогического коллектива, - считают родители учащихся, и потому они требуют, чтобы в здании на старом месте оставили хотя бы начальную школу.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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