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ДВФУ – единственный вуз России, студенты которого получили свой сотовый тариф

17 Мая 2011, 15:27 | Владивосток

Для студентов ДВФУ разработан эксклюзивный тарифный план на услуги сотовой связи.

Создание Федерального университета - это один из глобальных проектов нашего времени и, несомненно, значимое событие для Дальневосточного региона.

Приоритетным направлением для ДВФУ является применение передовых технологий и современных телекоммуникаций в процессе обучения. Операторы мобильной связи не могли остаться в стороне от этого события. Отвечая всем потребностям студенческого сообщества, был разработан совершенно уникальный тарифный план «Студент ДВФУ». В этом тарифе за минимальные деньги учащимся предлагаются все возможные услуги мобильной связи и Интернета.

Самое главное достоинство тарифа -
это возможность бесплатно
пользоваться Wi-Fi сетью на территории ДВФУ!

Студенты университета получат высокоскоростной доступ к ресурсам всемирной сети с любого личного ноутбука или мобильного телефона. Кроме того, тарифный план «Студент ДВФУ» - это тариф без абонентской платы с федеральным номером. Одно SMS-сообщение стоит всего 5 копеек (стоимость SMS внутри сети сотовой связи НТК с 1 по 15 SMS на НТК в день – 5 коп./SMS; от 16 и более в день – по 1,5 руб./SMS), а общение с друзьями обойдется всего в 30 коп./мин. (стоимость звонков на 5 любимых номеров НТК)! Таким образом, студентам предлагаются практически безграничные возможности для общения и обучения за минимальные деньги.

Новость комментирует проректор ДВФУ по развитию кампуса Николай Морозов:

- Само по себе создание нового студенческого тарифа – это здорово! Хотелось бы отметить, что руководство вуза всемерно способствовало скорейшему осуществлению данной идеи. Программа развития университета предполагает оснащение кампуса сетью Wi-Fi, потому что современное образование невозможно без качественных телекоммуникаций. И вот теперь мы еще на несколько шагов приблизились к тому идеалу, который ждет нас на Русском острове!

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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