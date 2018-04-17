В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения

Юные медиа-таланты поделились своими впечатлениями о занятиях в школе

Сразу внесем ясность, авторами данного материала являются подрастающие блогеры - достойная смена самым ярким представителям медиа - сообщества.

«Всем привет! Мы - ученики Школы Юного Блогера! Прошел первый месяц в этом чудесном месте и оставил много воспоминаний! Наши воспоминания разных цветов: веселые, забавные, увлекательные, познавательные, добрые и интересные! Неприятностей было всего меньше одного процента из ста, да и те были незначительными», - пишут Катя, Лиза и Альбина.

В течение первого месяца каждый научился чему-то новому. Для данного материала ребята взяли друг у друга небольшие интервью. И вот что получилось.

Маша: «Я научилась не бояться камеры, быть более открытой, уверенной в себе». А еще Маша очень хочет научиться монтировать. Именно этот навык все юные блогеры обретут на втором месяце обучения.

Блогеры отметили, что им понравилось профессиональное оборудование в телестудии (занятия проходят в Высшей Школе Телевидения ВГУЭС) и серьезный «взрослый» подход к съемочному процессу.

«Я мечтаю стать блогером, который будет снимать все на свете! Стану популярной» - отмечает Маша.

«А я бы хотела профессионально научиться монтировать видеоролики», - говорит Альбина, ответственная за канал на YouTube.

«Все, наверное, чему - то учатся, а вот я научилась не бояться камеры и вести себя как и перед людьми, обычно», - рассказывает Алиса.

Мы не останавливаемся на достигнутом, и скоро наши маленькие звездочки засверкают в медиа-сфере. А пока, впереди много нового и интересного: первые сюжеты, первые конференци и серьезные интервью.