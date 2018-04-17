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В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
Юные медиа-таланты поделились своими впечатлениями о занятиях в школе
Сразу внесем ясность, авторами данного материала являются подрастающие блогеры - достойная смена самым ярким представителям медиа - сообщества.
«Всем привет! Мы - ученики Школы Юного Блогера! Прошел первый месяц в этом чудесном месте и оставил много воспоминаний! Наши воспоминания разных цветов: веселые, забавные, увлекательные, познавательные, добрые и интересные! Неприятностей было всего меньше одного процента из ста, да и те были незначительными», - пишут Катя, Лиза и Альбина.
В течение первого месяца каждый научился чему-то новому. Для данного материала ребята взяли друг у друга небольшие интервью. И вот что получилось.
Маша: «Я научилась не бояться камеры, быть более открытой, уверенной в себе». А еще Маша очень хочет научиться монтировать. Именно этот навык все юные блогеры обретут на втором месяце обучения.
Блогеры отметили, что им понравилось профессиональное оборудование в телестудии (занятия проходят в Высшей Школе Телевидения ВГУЭС) и серьезный «взрослый» подход к съемочному процессу.
«Я мечтаю стать блогером, который будет снимать все на свете! Стану популярной» - отмечает Маша.
«А я бы хотела профессионально научиться монтировать видеоролики», - говорит Альбина, ответственная за канал на YouTube.
«Все, наверное, чему - то учатся, а вот я научилась не бояться камеры и вести себя как и перед людьми, обычно», - рассказывает Алиса.
Мы не останавливаемся на достигнутом, и скоро наши маленькие звездочки засверкают в медиа-сфере. А пока, впереди много нового и интересного: первые сюжеты, первые конференци и серьезные интервью.
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