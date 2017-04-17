Фонтаны Владивостока готовят к новому сезону

Во Владивостоке начался процесс расконсервации городских фонтанов. Первыми от защитных конструкций освобожден фонтанный комплекс на улице Адмирала Фокина и самый крупный фонтан города на Спортивной набережной. Здесь уже проведен монтаж электрооборудования, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Вскоре работники МУПВ «ВПЭС» приступят к промывке чаш, профилактике и ремонту насосного оборудования, наладке систем подачи воды и в завершение – регулировке высоты фонтанных струй.

Не останутся без внимания фонтан и шесть каскадов водопада на Университетской набережной острова Русский. К их расконсерватизации специалисты ВПЭС приступят во второй половине апреля. А на майских праздниках фонтаны уже будут радовать горожан и гостей приморской столицы.

Полным ходом идет во Владивостоке и стартовавший с 3 апреля двухмесячник по уборке и благоустройству городских территорий. За время двухмесячника в краевом центре будут проведены масштабные работы по уборке и благоустройству улиц и дворов, тротуаров и магистралей, переходов и скверов.

В канун санитарного двухмесячника механики муниципального предприятия «Содержание городских территорий» провели диагностику и выполнили замену навесного оборудования спецтехники, подготовив ее к предстоящей весенней уборке. И сегодня на очистке дорог работают шесть вакуумных подметально-уборочных машин (пылесосов). Кроме того, в уборке задействованы трактора-щетки, мини-погрузчики и самосвалы для вывоза собранного мусора. Все работы проводятся в комплексе - участок дороги очищают подметально-уборочной техникой, а затем проходит пылесос и собирает грязь.

Механизированная уборка улиц ведется в круглосуточном режиме.