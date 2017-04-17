www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.29 р. 100 JPY: 51.7 р.
EUR: 59.78 р. 10 CNY: 81.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Фонтаны Владивостока готовят к новому сезону

17 Апреля 2017, 08:36 | Владивосток

Во Владивостоке начался процесс расконсервации городских фонтанов. Первыми от защитных конструкций освобожден фонтанный комплекс на улице Адмирала Фокина и самый крупный фонтан города на Спортивной набережной. Здесь уже проведен монтаж электрооборудования, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Вскоре работники МУПВ «ВПЭС» приступят к промывке чаш, профилактике и ремонту насосного оборудования, наладке систем подачи воды и в завершение – регулировке высоты фонтанных струй.

Не останутся без внимания фонтан и шесть каскадов водопада на Университетской набережной острова Русский. К их расконсерватизации специалисты ВПЭС приступят во второй половине апреля. А на майских праздниках фонтаны уже будут радовать горожан и гостей приморской столицы.

Полным ходом идет во Владивостоке и стартовавший с 3 апреля двухмесячник по уборке и благоустройству городских территорий. За время двухмесячника в краевом центре будут проведены масштабные работы по уборке и благоустройству улиц и дворов, тротуаров и магистралей, переходов и скверов.

В канун санитарного двухмесячника механики муниципального предприятия «Содержание городских территорий» провели диагностику и выполнили замену навесного оборудования спецтехники, подготовив ее к предстоящей весенней уборке. И сегодня на очистке дорог работают шесть вакуумных подметально-уборочных машин (пылесосов). Кроме того, в уборке задействованы трактора-щетки, мини-погрузчики и самосвалы для вывоза собранного мусора. Все работы проводятся в комплексе - участок дороги очищают подметально-уборочной техникой, а затем проходит пылесос и собирает грязь.

Механизированная уборка улиц ведется в круглосуточном режиме.

Светлана СМИРНОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: муниципалитет  насос  водопад  фонтан  расконсервация  каскад 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru