Владивостокцев приглашают на "Красную горку"

В предстоящее воскресенье, 19 апреля, в Адмиральском сквере приморской столицы впервые состоится праздник - «Красная горка». Как сообщает газета «Золотой Рог», гостей мероприятия ждёт концертно-развлекательная программа, игры и викторины, выставка-продажа декоративно-прикладного творчества и множество других приятных сюрпризов.

Начало в 12 часов. Вход свободный.

Отметим, что «Красная горка» - это православный весенний праздник, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи. С давних лет этот праздник обычно сопровождался разными играми, конкурсами, хороводами и плясками.

«В этом году администрация города Владивостока впервые организовывает празднование Красной горки, - отмечает Ольга Михалёва, начальник отдела по работе с общественными организациями администрации Владивостока. - Гостей мероприятия ждут веселые игры и хороводы, концертная программа. Мы приглашаем на праздник всех желающих».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.