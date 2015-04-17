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Владивостокцев приглашают на "Красную горку"
В предстоящее воскресенье, 19 апреля, в Адмиральском сквере приморской столицы впервые состоится праздник - «Красная горка». Как сообщает газета «Золотой Рог», гостей мероприятия ждёт концертно-развлекательная программа, игры и викторины, выставка-продажа декоративно-прикладного творчества и множество других приятных сюрпризов.
Начало в 12 часов. Вход свободный.
Отметим, что «Красная горка» - это православный весенний праздник, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи. С давних лет этот праздник обычно сопровождался разными играми, конкурсами, хороводами и плясками.
«В этом году администрация города Владивостока впервые организовывает празднование Красной горки, - отмечает Ольга Михалёва, начальник отдела по работе с общественными организациями администрации Владивостока. - Гостей мероприятия ждут веселые игры и хороводы, концертная программа. Мы приглашаем на праздник всех желающих».
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