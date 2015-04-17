www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Недвижимость
Распечатать

Власти Владивостока решили отобрать помещение у Приморской писательской организации

17 Апреля 2015, 12:56 | Владивосток

Об этом на пресс-конференции в историческом помещении в здании «Серая лошадь», где писательская организация располагается почти пятьдесят лет, с прискорбием сообщил руководитель Приморской писательской организации, которая также является региональным отделением Союза писателей, России Александр ТКАЧУК, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Он рассказал, что 6 апреля закончился срок безвозмездной аренды помещения на улице Алеутской, и, соблюдая процедуру, организация подготовила документы на продление аренды. В ответ же получила письмо, в котором сообщается, что продления не будет и писателям придется покинуть помещение. 

Как прояснили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города Владивостока, в 2010 году между администрацией города и Владивостокской общественной писательской организацией «Союз писателей Приморья» был заключен договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями площадью 87,4 кв. м на улице Алеутской, 19. В 2015 году с письмом о продлении договора безвозмездного пользования в администрацию города обратилась Региональная общественная организация «Приморское отделение Союза писателей России». Данная организация юридически не является правопреемником прежней писательской организации, это новая общественная организация, с другими ИНН и реквизитами. При этом Владивостокская общественная организация «Союз писателей Приморья» исключена из реестра юридических лиц, как фактически прекратившая свою деятельность.

В связи с этим у администрации Владивостока нет законных оснований заключать договор с новой организацией, так как с заявлением о заключении договора аренды на это помещение обратились еще две организации. В такой ситуации закон предписывает предоставить его в аренду или в собственность только по итогам аукциона. Кроме того, специалисты управления муниципальной собственности зафиксировали факт нахождения в помещении коммерческого предприятия, что противоречит договору безвозмездного пользования. Данному предприятию предложено освободить незаконно занимаемое помещение.

Сегодня перерегистрацию, о которой говорится в комментарии администрации края, Александр Ткачук называет большой ошибкой. Она была проведена в соответствии с рекомендацией Союза писателей России об уменьшении числа небольших региональных писательских организаций, тем более что некоторые писатели были членами и Владивостокской и Приморской организаций. Осуществляя регистрацию новой общественной организации, членами которой являются все те же писатели Владивостока и  края, он и представить себе не мог всех последствий этой юридической казуистики.

Но, как считают некоторые из присутствовавших в четверг на встрече с прессой приморских авторов, эта юридическая казуистика – лишь повод выдворить творческую организацию из помещения, на которое уже есть влиятельные претенденты. Как только заканчивается очередной срок аренды, эти самые претенденты вновь возбуждаются. Доселе отбивать подобные поползновения приморским писателям – как бы они ни назывались их общественная организация – удавалось. Удастся ли сделать это в Год литературы в России – большой вопрос!

Понятно, что налицо сложная юридическая ситуация, которую, возможно, по собственному недосмотру спровоцировали не искушенные в правовых вопросах творческие люди. Но на то и власть, чтобы попытаться решить проблему, не отказывая в крыше над головой писателям Приморья, которые – указано это или нет в документах – конечно, являются преемниками и продолжателями лучших традиций приморских писателей. Ведь смогла же власть некогда найти возможность и оставить исторические здания за приморскими художниками.

С просьбой о помощи, писатели обратились к руководству страны и Приморского края. По-видимому, и здесь решить проблему возможно только в режиме ручного управления.    

Есть определенное мнение и о коммерческом предприятии, оказавшемся под одной крышей с писательской организацией. Не будем приводить его название, заметим лишь, что именно при участии этого предприятия за последние несколько лет вышли в свет лучшие книги о Владивостоке, первопроходцах Дальнего Востока, защитниках отечественных рубежей. 

Между тем в письме администрации города, полученном Приморской писательской организацией, говорится, что «нежилое помещение общей площадью 87,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 19, предполагаются к включению в Программу приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2014-2016 годы». Пока не ясно, какую прибыль даст Владивостоку эта продажа. Но то, что моральный ущерб от принятого решения будет несравненно большим, понятно и теперь.

В соседнем с писательским домом здании готовится к закрытию книжный супермаркет. «Полная ликвидация!» - взывают плакаты на окнах. Не правда ли, символичное совпадение?

Ирина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ирина Сергеева
Теги: недвижимость  культура  писатели  документы  владивосток  приморье  аренда 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Антон12:46, 20.04.2015#

    Только из-за того, что они писатели, они предлагают подставиться чиновникам под прокурорское представление или уголовное дело? Т. е. понять и простить? Сами лоханулись (а скорее всего долги списывали), что в уставе не написали один пункт - "является правопреемником . . . ". Ликвидацию провели, имущество раздеребанили в связи с ликвидацией юр. лица, вот и получайте по Закону, что бы в следующий раз дважды (а то и трижды думали), когда проводят мероприятия в связи с - "рекомендацией Союза писателей России об уменьшении числа небольших региональных писательских организаций". Хорошая экономия получилась. А возможно это и специально сделали сами руководители организации, а помещение уже в тихоря пообещали, а те кто не в курсе, тот и бучу поднимает.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru