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Владимир Миклушевский: "Приморцы смогут гулять по Золотому мосту до глубокой ночи"

17 Апреля 2013, 15:43 | Владивосток

1 мая мост через бухту Золотой Рог будет открыт для пешеходного движения до глубокой ночи. Об этом сообщил сегодня Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на заседании антитеррористической комиссии.

Владимир Миклушевский обратил внимание членов комиссии, что в этом году майская демонстрация начнется со стороны театра оперы и балета, шествие пройдет  по мосту через бухту Золотой Рог.

«Мост будет открыт для пешеходного движения весь день, приморцы будут гулять по нему до трех часов ночи. Нужно учесть это в работе», - подчеркнул губернатор Приморского края.

Главе региона доложили, что для подготовки и проведения праздничных мероприятий в управлении МВД по Приморскому краю создана рабочая группа. С конца апреля она будет работать в круглосуточном режиме. В общей сложности для обеспечения порядка на первомайских праздниках будет задействовано более трех тысяч сотрудников полиции.

Напомним, во Владивостоке первомайская демонстрация пройдет по Золотому мосту, в ней примут участие представители всех районов Приморского края. Кроме того, демонстрации пройдут и во многих муниципальных образованиях, планируется, что в них примут участие более 20 тысяч человек.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: мосты владивостока  губернатор приморья  праздники 



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Комментарии

  • Васёк19:10, 17.04.2013#

    Ипаное говно, нас принудительно заставляют идти на это сборище, я вообще не понимаю, чего там демонстрировать. Мне глубоко пох. на такого рода мероприятия, которые радуют глаз правящей элиты. Я не клоун и не зверь в клетке для развлечения избранных. :-(((( Демонстрироваться будет покорное быдло царю.

  • Псевдоним23:02, 17.04.2013#

    Во-во. Частник O'Vita тоже в принудительном порядке заставляет своих сотрудников на демонстрацию идти. Не повезло тем, кто не работает в этот день.

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