Откуда остров Русский взял свое название?

Немудреное название острова в наш век обострившегося национального самосознания зазвучало по-особенному - с неким намеком на исконную русскость территории. Собственно, это и есть одна из версий, почему остров так назван.

Считается, что граф Н.Н. Муравьёв-Амурский так назвал остров в честь России и её народа, представители которого занимались исследованием Дальнего Востока. Между тем есть другая версия. Согласно ей, никакого отношения к политике название не имеет.

- Остров имел название остров Казакевича в честь офицера экспедиции Геннадия Невельского, первого военного губернатора Приморской области контр-адмирала Петра Казакевича. Строго говоря, это официальное название в старых геодезических картах так и осталось, - рассказывает краевед Юрий ФИЛАТОВ. - Но сам остров довелось исследовать группе топографов, руководимой неким офицером по фамилии Рузских. По военно-морской традиции наиболее приметную возвышенность, или сопку, называли именем ее исследователя. На морские карты нанесли обозначение – высота Рузских. Потом уже в общении моряков ответ на вопрос: «Куда идешь?» в значении, куда держишь курс, звучал так: «На Рузских». Это указание направления позже неким образом трансформировалось в название острова, и буква «з» из фамилии пропала. Остров стал Русским.

В другом варианте этой версии, остров венчал форт Русских – он стоял на самой высокой точке острова (высота 291,2 метра). Словом, историки спорят: что первично - название горы или название острова.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».