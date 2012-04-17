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Проект набережной в историческом центре Владивостока накрылся
Проект набережной по северному берегу бухты Золотой Рог останется неосуществленным. К такому выводу пришли члены Градостроительного совета Владивостока.
На прошедшем 11 апреля очередном заседании градостроителей краевого центра была озвучена информация о решении Минобороны продолжать использовать мощности 178-го судоремонтного завода эксперты. И городской совет в очередной раз развел руками в бессилии перед ведомством, которое никак не желает расставаться с землей даже в самом центре Владивостока.
Дальневосточный центр судостроения и судоремонта получил крупный оборонзаказ на ремонт и обслуживание боевых кораблей типа «Мистраль» на базе 178-го судоремонтного завода (ул. Светланская, 72, между остановками транспорта «ДВПИ» и «Цирк»). Это решение оставило за 178-м СРЗ статус закрытого режимного объекта и пресекло архитектурные планы градостроителей о появлении в городе набережной от центральной площади до площади Луговой.
А ведь еще недавно, в марте, Приморье презентовало для ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» проект создания культурно-развлекательного комплекса в историческом центре краевой столицы. А год назад даже был устроен конкурс по архитектурным решениям этой набережной с участием иностранных архитекторов. Владивостокцы уже мечтали о набережной, подобной в Сан-Франциско, Лондоне, Париже и Гамбурге, яхтсмены – о марине в незамерзающей бухте. Архитектурный проект будущей культурно-развлекательной зоны рекомендовали внести в генплан города, но на последних заседаниях городской думы решение было скорректировано по воле Минобороны.
178-й судоремонтный завод в краевом центре Приморья будет полностью модернизирован и уже готовится к реконструкции с учётом поступления в состав ТОФ кораблей 4 поколения, в том числе, двух десантно-вертолетных типа «Мистраль», подтвердили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края. Сегодня предприятие располагает двумя сухими и двумя плавучими доками, позволяющими кораблям 1 ранга длиной до 195 метров проходить докование. Протяженность набережных завода составляет 1470 метров, глубины у кордона от 6 до 9,5 метров.
В ходе реконструкции планируется оборудовать на берегу площадку для ремонта вертолётоносцев типа «Мистраль», создать центр ремонта дизельных подводных лодок с возведением эллинга и синхролифта грузоподъемностью 5 000 тонн, ввести в эксплуатацию плавдок грузоподъемностью 35 600 тонн реконструкцией сухого дока №1 с возведением всепогодного укрытия для всесезонной эксплуатации.
Вся программа реконструкции и модернизации производственных мощностей предприятия рассчитана на 16 лет (2012-2027 гг.). При этом планируемый объем финансирования на первые 5 лет должен составить 13 008 млн рублей из средств федерального бюджета и собственных заемных источников.
Правда, помимо модернизации производственных мощностей завода, часть территории предприятия предполагается превратить в культурно-развлекательную зону. Реализовать инвестиционный проект планируется в рамках федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья». Вдоль бухты будут возведены крупные торговые центры, пивной ресторан, гостиница и спа-центры. Для этого территорию от сухого дока имени Цесаревича Николая до КПП бывшего Дальзавода планируется разделить на несколько зон: общественно-рекреационную, торговли, офисно-жилую.
Вот только вопрос - как совместить режимный закрытый объект и зону массового отдыха? – остается. Архитекторы градосовета полны скепсиса. «Что касается «Мистралей», то они к причалам завода подойти не смогут. Из Славянки должен будет прийти плавучий док, который сможет стоять только в одном месте – по фарватеру бухты – от моста до площади Луговой», – считают эксперты градосовета.
Однако градостроительный совет не в силах повлиять на ситуацию. «Градосовет – совещательный орган, он высказывает свое мнение. В данном случае было высказано сожаление, что такой красивый проект, когда оборонные заводы уходили с этой территории и она включалась в гражданский оборот, не осуществится. "…Нас никто об этом никогда не спрашивал", - так прокомментировал решение главный архитектор города Анатолий МЕЛЬНИКОВ.
Похоже, ситуация повторилась, как это было с площадкой под строительство 5-зведочного отеля на берегу Золотого Рога, который сегодня, как и предупреждали архитекторы, перекрывает весь вид на мост через бухту.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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