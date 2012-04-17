На борьбу с вандализмом во Владивостоке поднялись школьники

Акция «Десант памяти», освободившая от мусора территорию кладбища в Моргородке, будет продолжена уже в скором времени. На месте дома «на костях» на ул. Овчинникова появится парк и будет заложен камень с памятной табличкой.

- Наша организация «Контингент» давно поддерживала контакты с молодежью, мы проводили уроки мужества в школах. Но последней каплей стало сообщение о том, что неизвестный осквернил памятник бойцу около кинотеатра «Иллюзион». Тогда мы поняли, что наша работа не дает результата и надо принимать более решительные меры, - объяснил командир «Десанта памяти» Павел ГЕТМАН.

При участии талантливой молодежи Первореченского района, которая сочинила рэп, был создан патриотический видеоролик, призывающий с уважением относиться к памяти своих предков. Около 500 дисков были розданы школьникам, некоторые кинотеатры показали короткометражный ролик перед началом сеанса. Таким образом, организаторы акции «Десант памяти» попытались привлечь к субботнику на территории бесхозного Моргородского кладбища максимальное количество людей.

Но число поддержавших акцию превзошло все ожидания: на бой с мусором вышло 700 человек. В субботнике приняли участие представители волонтерского движения, Совета ветеранов, общественной организации «Дети Войны», «Клуба пожилых людей» и учащиеся 10 школ, 4 лицеев.

Добровольцы очистили от бытового мусора и листвы несколько площадок, покрасили звездочки на могилах ветеранов. Было вывезено 8 КАМАЗов технического мусора, а автомобильные покрышки, найденные на кладбище, отправились на экологическое предприятие «Экостар», которое переработает их в покрытие одной из детских площадок. Помимо этого, благодаря спиленному сухостою удалось обеспечить ветеранов дровами.

Многие горожане, чьи родственники захоронены на Моргородском кладбище, в этот день не смогли сдержать своих слез: участники акции в один миг разрешили их давние проблемы по уходу за могилами и памятниками. Добровольцы спилили упавшее дерево с могилы брата одинокой жительницы Первореченского района, женщина не могла решить эту проблему около шести лет.

По словам Павла Гетмана, понадобится 6-7 лет, чтобы полностью привести в порядок заброшенное кладбище, именно поэтому субботник должен стать ежегодным мероприятием. А пока организаторы «Десанта Памяти» готовятся к следующим добрым делам. Пятого мая будет наконец-то разрешена судьба недостроенного дома «на костях» по улице Овчинникова, на его месте будет маленький парк. Затем будут высажены деревья на улице Днепровской, 51, и облагорожена территория пляжа на Моргородке.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».