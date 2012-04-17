Символ Владивостока - горнист - уступил место мостам

Вот мосты и сошлись. «Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень...» (Да простит Александр Сергеевич), но цитата, как кажется, вполне к месту: «волна и камень» в пояснениях не нуждаются и даже «лед и пламень» мы видели, да еще в каком исполнении! А вот о стихах и прозе можно поговорить, если обозначить под стихами мечту многих поколений владивостокцев о мостах, а под прозой – наш вечный скептицизм на тему «ничего у них не выйдет».

От приморского журналиста Алексея СТЕПАНОВА я как-то слышала фразу, больше похожую на афоризм: «Если бы Октябрьская революция произошла чуть раньше – во Владивостоке не было бы трамвайных путей, а если бы чуть позже - у нас был бы мост через Золотой Рог». Иронию по отношению к государственному устройству оставим, обратим внимание на то, что необходимость моста через бухту понимали еще самые первые жители города, он в этом месте «просился» всегда. И тут, спустя 150 лет - на тебе, саммит!

В 2006 году, тогда глава Приморья, Сергей ДАРЬКИН был включен в состав российской делегации на саммит стран АТЭС во Вьетнаме. В 2012 году наступала очередь России проводить саммит. «Владимир Владимирович сказал: почему бы нам саммит на Дальнем Востоке не провести? Я предложил Владивосток», - вспоминал Дарькин. Владивосток с его помойками и визит 22 глав государств? Кто из нас тогда не вертел пальцем у виска…

Мост на остров Русский – объект саммита так сказать напрямую. Мост через Золотой Рог (муниципальная, по сути, дорога) - проект краевой администрации «под сурдинку» к федеральному. Он и строиться начал по постановлению губернатора на условиях софинансирования федерального с краевым бюджетом. Не было бы затеи с первым – второго бы мы ждали еще полтора века. (То же можно сказать и о мостовом переходе через Амурский залив.) Оба моста начали строиться в 2008 году: через бухту 10 июля, на остров 4 сентября (хотя буровые изыскания начались еще в мае).

Вот типичная реакция горожанина - проза тех лет, взято с одного из краевых интернет-форумов: «Если судить по темпу, в котором все это происходит, мост будет построен лет так через 500»; «Ой, девочки, зная наших, согласна, нереально»; «Денег на стройке отпилят, а саммит проведут в Питере или еще где-нибудь». И такие комментарии сопровождали строительство, вплоть до декабря прошлого года. Ведь и иностранцы отказались от заманчивых мостов по причине сроков.

Ставить себе нереальные цели умеют только в нашей стране. О том, что мы рисковали не успеть, волновался даже президент МЕДВЕДЕВ: «Смотрите, чтобы потом никому не пришлось краснеть или бледнеть. У нас были уже истории с мостами, которые сдавали, а потом они гуляли во все стороны», - говорил он строителям в июле 2011 года, будучи во Владивостоке. И чем чаще пресс-службы компаний УСК «МОСТ» и ТМК твердили, что «все идет по графику», тем явнее становилось – график растягивается как резина.

Да, мы не верили в мосты и даже сейчас, убедившись в напрасном скептицизме по их поводу, продолжаем не верить в экономическое чудо на Дальнем Востоке и в отдельно взятом Приморье, потому и продолжаем отсюда уезжать. А правители не понимают, какого рожна нам еще надо. А этого «рожна» мы и сами толком сформулировать не можем. Оно на уровне подсознания. Вот недавно заезжая телезвезда Сергей МАЙОРОВ выразил лишь эмоции: «Стоишь к городу спиной, смотришь на море, хочется петь, летать, любить. А поворачиваешься лицом, хочется тихо уйти из жизни и никому ничего не объяснять».

Мы не верили, что все это можно построить, теперь сомневаемся, кто же все это будет эксплуатировать. Заранее не верим, что мост через Золотой Рог уменьшит в городе плотность автомобильных пробок, а аэропорт-хаб будет востребован. Мы не верили, что во Владивостоке может быть проведен международный кинофестиваль, теперь не верим, что он будет продолжен. Сомневались, что Горностаевская свалка не вечна, сейчас сомневаемся, что переработка мусора за наши же деньги нам на пользу. Сейчас не верим, что в ДВФУ приедут учиться иностранцы, или что остров Русский станет туристической меккой. Скептически относимся к затее с театром оперы и балета и не верим, что пришедший в край газ уменьшит наши затраты на ЖКХ.

Такова природа дальневосточника - не верит он власти. И основания тому есть, но они - не тема сегодняшнего разговора. Да, мы уверены лишь в себе, даже самоуверенны, поскольку всегда опирались на свои силы.

И все-таки власть и мостостроители Фомам Неверующим утерли нос. Эти мосты принципиально изменят городской бытовой климат, который, думаю, мы опять же почувствуем на уровне ощущений, пусть не скоро. Но мы поумнеем…

И еще. Мосты изменят картину города. Символ Владивостока - горнист - уступит место мостам, безымянным пока, но все равно «Золотому» и «Русскому».

Ольга Журман, «Золотой Рог».