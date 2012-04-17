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Депутаты Владивостока выбирают почетного гражданина
В Думу Владивостока поданы представления-ходатайства от трудовых коллективов о кандидатурах на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» в 2012 году. Ниже – список номинантов.
АБОНОСИМОВ Вадим Иванович, Герой Социалистического труда, заслуженный работник Дальневосточного морского пароходства. Знаменитый арктический капитан.
ЛУКЬЯНОВ Виктор Анатольевич, тренер ФК «Луч». Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.
АКСЕНОВ Александр Валентинович, директор ФГБОУ СПО «Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва», заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.
ФОНАРЕВА Мария Михайловна, акушерка КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 4», ветеран труда.
ЧЕРКАСОВ Сергей Михайлович, заслуженный художник РФ, член Союза художников РФ, заслуженный работник культуры.
ПОЛОЗОВА Наталья Ивановна, председатель президиума краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, директор музея «Владивостокская крепость».
Заметим, что молодежные организации Владивостока, дважды выдвигавшие кандидатуру музыканта Ильи ЛАГУТЕНКО на соискание звания почетного жителя города, в этом году делать этого не стали.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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