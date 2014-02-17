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Жителей Владивостока приглашают придумать наименования для автобусных остановок
Владивостокцы продолжают обсуждать и предлагать варианты наименований ряда остановок на новых маршрутах общественного транспорта Владивостока. В адрес комиссии по городской топонимике при администрации Владивостока уже поступило порядка 10 писем.
Особенно активно горожане обсуждают остановки на Русском около ДВФУ и остановку около Театра оперы и балета.
«Предлагаю вместо «ДВФУ, южная проходная» наименование «ДВФУ, гуманитарная школа», а также закрепить наименование «Академия МЧС»», - пишет Борис Ламаш.
«Остановка «Театр оперы и балета» звучит слишком длинно, - отмечает Денис Гаврюшенко. - Я предлагаю трансформировать в более короткое название – «Театральная».
Напомним, вопрос наименования остановок обсуждался на очередном заседании комиссии по городской топонимике. Члены комиссии высказались за официальное закрепление сложившихся наименований за несколькими остановками, также были предложены новые наименования. Кроме того, в ходе заседания было принято решение вынести этот вопрос на обсуждение горожан.
Высказать мнение о предложенных вариантах наименования, а также прислать свои обоснованные варианты необходимо по адресу: kt@vlc.ru с пометкой «Наименование остановок».
Предложения горожан будут учтены и рассмотрены на комиссии по городской топонимике.
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