Экс-мэр Владивостока сказал всё, что он думает о сносе корпусов "политена" во Владивостоке

«Граффити пятнистого леопарда на Аксаковской создали, когда я был уже в СИЗО…»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз темой его сообщения стал снос зданий бывшего ДВГТУ на Орлиной сопке. На их месте, напомним, будет создан культурно-образовательный центр.

«Двойственное чувство испытал, когда узнал о сносе корпуса ДВГТУ на Орлиной сопке. С одной стороны, культурный образовательный комплекс - это здорово. Музей, галерея, студии... Особенно порадовался за будущих студентов школы музыкального и театрального искусства: город наш богат талантами.

А с другой стороны, как в песне "..немного жаль.." Причём, так понимаю, что я в этом смысле не одинок. Ведь с этим местом у многих приморцев столько воспоминаний! Это ностальгия по молодым годам, по эмоциональной наполненности, интенсивному общению, когда каждый день приносит что-то новое, нужное, интересное. Не знаю, как оценивалась историческая ценность и значимость объектов, но всё решает собственник. Таковы реалии. А личный опыт, чувства, переживания уникальны и бесценны для нас. И жизнь, как ни банально звучит, не стоит на месте. Конечно, я приветствую все позитивные изменения, использование современных технологий, расширение возможностей, да любое улучшение качества жизни в регионе.

P.S. Граффити пятнистого леопарда на Аксаковской создали, когда я был уже в сизо, но по отзывам чувствую, что городу его будет не хватать».