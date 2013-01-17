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2012 год "отметился" всплеском рождаемости во Владивостоке
В родильном доме № 3 Владивостока подвели итоги работы учреждения за 2012 год.
Как сообщила главврач Владивостокского родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная, в 2012 году количество родов, прошедших в учреждении, достигло 2 441. В то время как в 2008 году этот показатель находился на отметке 2 148. Таким образом, рост рождаемости составил около 14 процентов. При этом стоит отметить, что повышение рождаемости было постепенным и стабильным на протяжении всех последних 5 лет.
При этом значительно возросли случаи рождения двойняшек. Так, например, если в 2008 году количество родов, завершившихся появлением на свет двойни, было равно 23, то в 2012 году эта цифра достигла 30. А вот тройня в 2012 году была принята однажды, тогда как в 2011 году столь необычные роды проходили дважды, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Наше учреждение ориентировано на оказание помощи женщинам, чьи беременность и роды требуют особого медицинского контроля», - отметила Светлана Сагайдачная.
По информации департамента здравоохранения Приморского края, сегодня родильный дом №3 Владивостока оснащен высокотехнологичным оборудованием и имеет все необходимые медикаментами, которые могут потребоваться для лечения и восстановления женщин. А также для выхаживания недоношенных новорожденных, вес которых порой не достигает 500 граммов. Именно поэтому в учреждение доставляют «сложных» пациентов, а многие будущие мамы едут сюда за помощью с отдаленных территорий Приморского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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