Глава Владивостока распорядился приготовить для горожан к Крещению две купели

ВЛАДИВОСТОК, 17 января, ZRPRESS. Православные верующие Владивостока 19 января отмечают великий христианский праздник - Крещение Господне или Богоявление.

В ночь с 18 на 19 января во Владивостоке традиционно пройдет празднование Крещения. В этом году по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва для всех желающих совершить традиционное омовение в купели организовано два места - проруби в районе Спортивной Гавани (база "Морж"), а также в парке им.С.Лазо на станции Санаторной.

По христианской традиции представители Владивостокской епархии совершат молебен с освещением воды. Администрацией Владивостока будут подготовлены места для купания, переодевания и продажа горячего чая.

Начало празднования - 18 января в 23 часа. Омовение в проруби можно будет совершить и в течение дня в четверг, 19 января.

Кроме этого в храмах города в этот день пройдут богослужения и освящение воды, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.