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Подпорную стенку во Владивостоке отремонтируют по указанию прокураторы
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока проведена проверка исполнения требований о безопасности дорожного движения в районе дома № 16 по ул. Адмирала Юмашева в г. Владивостоке, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.
Установлено, что часть конструктивных элементов подпорной стены, находящейся в районе этого дома, имеют отклонение от вертикальной оси установки, что может вызвать ее обрушение и сход грунта на подъездную дорогу.
Данная подпорная стена располагается на земельном участке муниципального образования.
В соответствии с требованиями действующего законодательства дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения относится к вопросам местного значения.
Непринятие мер по проведению ремонта подпорной стены ведет к ее разрушению с возможным последующим обрушением на придомовую территорию, что создает угрозу безопасности дорожного движения в районе жилого дома и причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с заявлением о возложении на администрацию города Владивостока обязанности провести капитальный ремонт подпорной стены в районе дома № 16 по улице Адмирала Юмашева в г. Владивостоке.
Решением Ленинского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Вопросы фактического исполнения судебного решение после вступления его в законную силу поставлены на контроль прокуратуры района.
Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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