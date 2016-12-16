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Подпорную стенку во Владивостоке отремонтируют по указанию прокураторы

16 Декабря 2016, 08:08 | Владивосток

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока проведена проверка исполнения требований о безопасности дорожного движения в районе дома № 16 по ул. Адмирала Юмашева в г. Владивостоке, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.

Установлено, что часть конструктивных элементов подпорной стены, находящейся в районе этого дома, имеют отклонение от вертикальной оси установки, что может вызвать ее обрушение и сход грунта на подъездную дорогу.

Данная подпорная стена располагается на земельном участке муниципального образования.

В соответствии с требованиями действующего законодательства дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения относится к вопросам местного значения.

Непринятие мер по проведению ремонта подпорной стены ведет к ее разрушению с возможным последующим обрушением на придомовую территорию, что создает угрозу безопасности дорожного движения в районе жилого дома и причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с заявлением о возложении на администрацию города Владивостока обязанности провести капитальный ремонт подпорной стены в районе дома № 16 по улице Адмирала Юмашева в г. Владивостоке.

Решением Ленинского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Вопросы фактического исполнения судебного решение после вступления его в законную силу поставлены на контроль прокуратуры района.

Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: владивосток  подпорная стена 



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