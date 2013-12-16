Во Владивостоке готовятся к открытию еще три новых маршрута пассажирских автобусов

По просьбам горожан во Владивостоке готовятся к открытию еще три новых автобусных маршрута: «Садгород – Вторая Речка», «Волховская – проспект 100-летия» и «Микрорайон Снеговая Падь – Тухачевского». Об этом распорядился глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

В настоящее время ведутся организационные и технические подготовительные работы. Перевозки пассажиров на этих новых маршрутах начнутся в начале 2014 года.

Напомним, что в 2013 году по распоряжению Игоря Пушкарёва во Владивостоке по заявкам горожан уже было открыто 15 новых автобусных маршрутов, причем 14 из них – во втором полугодии. Это:

- № 1 «Академическая – Окатовая – мыс Анна»

- № 12 «Семеновская – Иртышская»

- № 15 ««ДВФУ – Покровский парк - ДВФУ»

- № 15-к «Трудовая – «Изумруд» – Трудовая»

- № 22-д «Парис – Канал – Поспелово – ТЦ «Изумруд»

- № 29 «Изумруд» – бухта Воевода – «Изумруд»

- № 44 «Фанзавод – Угольная»

- № 44-д «Угольная – Весенняя – Вторая Речка»

- № 66 «64-й микрорайон – Центр»

- № 74 «Баляева – ДВФУ»

- № 75 «ТД «Тихоокеанский» – ДВФУ»

- № 76 «Бухта Тихая – ДВФУ»

- №77-э «Парк Победы – ДВФУ»

- № 96 «Луговая – Китай-город»

- № 98 «Шестой километр (улица Карьерная) - Дальхимпром – мкр Снеговая Падь».

Важная деталь: подавляющая часть - 12 из этих новых маршрутов являются муниципальными. На них работают закупленные мэрией в этом году новые немецкие автобусы средней вместимости марки «Фольксваген».

Одновременно совершенствуется работа других, действующих ранее маршрутов. Сегодня современный и удобный общественный транспорт является важным и гармоничным элементом развития Владивостока.

При этом во Владивостоке пассажиров перевозят уже 495 автобусов выпуска 2010 -2013 года. Это значит, что автобусный парк города обновлен, по сравнению с 2008 годом, на три четверти. Флагманами здесь являются муниципальные немецкие MANы и «Фольксвагены».

ZRPRESS.RU, Владивосток.