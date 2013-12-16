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Во Владивостоке готовятся к открытию еще три новых маршрута пассажирских автобусов
По просьбам горожан во Владивостоке готовятся к открытию еще три новых автобусных маршрута: «Садгород – Вторая Речка», «Волховская – проспект 100-летия» и «Микрорайон Снеговая Падь – Тухачевского». Об этом распорядился глава Владивостока Игорь Пушкарёв.
В настоящее время ведутся организационные и технические подготовительные работы. Перевозки пассажиров на этих новых маршрутах начнутся в начале 2014 года.
Напомним, что в 2013 году по распоряжению Игоря Пушкарёва во Владивостоке по заявкам горожан уже было открыто 15 новых автобусных маршрутов, причем 14 из них – во втором полугодии. Это:
- № 1 «Академическая – Окатовая – мыс Анна»
- № 12 «Семеновская – Иртышская»
- № 15 ««ДВФУ – Покровский парк - ДВФУ»
- № 15-к «Трудовая – «Изумруд» – Трудовая»
- № 22-д «Парис – Канал – Поспелово – ТЦ «Изумруд»
- № 29 «Изумруд» – бухта Воевода – «Изумруд»
- № 44 «Фанзавод – Угольная»
- № 44-д «Угольная – Весенняя – Вторая Речка»
- № 66 «64-й микрорайон – Центр»
- № 74 «Баляева – ДВФУ»
- № 75 «ТД «Тихоокеанский» – ДВФУ»
- № 76 «Бухта Тихая – ДВФУ»
- №77-э «Парк Победы – ДВФУ»
- № 96 «Луговая – Китай-город»
- № 98 «Шестой километр (улица Карьерная) - Дальхимпром – мкр Снеговая Падь».
Важная деталь: подавляющая часть - 12 из этих новых маршрутов являются муниципальными. На них работают закупленные мэрией в этом году новые немецкие автобусы средней вместимости марки «Фольксваген».
Одновременно совершенствуется работа других, действующих ранее маршрутов. Сегодня современный и удобный общественный транспорт является важным и гармоничным элементом развития Владивостока.
При этом во Владивостоке пассажиров перевозят уже 495 автобусов выпуска 2010 -2013 года. Это значит, что автобусный парк города обновлен, по сравнению с 2008 годом, на три четверти. Флагманами здесь являются муниципальные немецкие MANы и «Фольксвагены».
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Вот бы еще и ходили автобусы до 23 как и положено. В спальные районы после 21 только на такси можно добраться, ну или пешком. С Эгершельда только один автобус идет в сторону Луговой- 62, который бывает крайне редко. 60, 81, 59 утром идут каждые пять минут, вечером же на остановке Серая Лошадь, рядом со зданием администрации, пассажирскими перевозками занимаются бомбилы, совершенно безнаказанно, рейсовых автобусов дождаться невозможно.