Экс-мэр Владивостока: "Нас мучают жаждой"

«Для большинства из нас выражение «жестокое обращение» подразумевает пытки или унижение. Но ведь и отсутствие воды тоже может принести боль и страдания»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв написал очередной пост в соцсетях. На этот раз он рассказал о новых правилах для постояльцев следственного изолятора.

«Начальник нашего СИЗО ввёл новые правила для постояльцев следственного изолятора. Теперь на время поездки в суд нам с собой в дорогу не дают обычную питьевую воду. Кому-то покажется данный факт несущественным, а я для примера скажу вам, что на прошлой неделе в один из дней на наше перемещение в автозаке из СИЗО в суд и обратно в общей сложности ушло 9 часов: 1,5 часа составила дорога на заседание, а возвращались в Матросскую тишину мы 7 часов. И это не предел, всякое бывает.

Для большинства из нас выражение «жестокое обращение» подразумевает удар, пытки или унижение. Но ведь и отсутствие воды тоже может принести боль и страдания. Особенно, если человеку, например, необходимо принять лекарство. Разве это не противоречит закону? Кто сказал, что это дозволенные методы, и где грань безнаказанности?

Мы уже писали обращения на имя начальника СИЗО и в другие инстанции, но пока безрезультатно. В прошлый раз я выступил в суде с ходатайством по этому вопросу, и судья занес его в протокол. Я не намерен мириться с произволом, нарушением моих прав и с солдафонскими методами самореализации отдельных персонажей».