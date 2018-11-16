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Экс-мэр Владивостока: "Нас мучают жаждой"

16 Ноября 2018, 15:00 | Владивосток

«Для большинства из нас выражение «жестокое обращение» подразумевает пытки или унижение. Но ведь и отсутствие воды тоже может принести боль и страдания»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв написал очередной пост в соцсетях. На этот раз он рассказал о новых правилах для постояльцев следственного изолятора.

«Начальник нашего СИЗО ввёл новые правила для постояльцев следственного изолятора. Теперь на время поездки в суд нам с собой в дорогу не дают обычную питьевую воду. Кому-то покажется данный факт несущественным, а я для примера скажу вам, что на прошлой неделе в один из дней на наше перемещение в автозаке из СИЗО в суд и обратно в общей сложности ушло 9 часов: 1,5 часа составила дорога на заседание, а возвращались в Матросскую тишину мы 7 часов. И это не предел, всякое бывает.

Для большинства из нас выражение «жестокое обращение» подразумевает удар, пытки или унижение. Но ведь и отсутствие воды тоже может принести боль и страдания. Особенно, если человеку, например, необходимо принять лекарство. Разве это не противоречит закону? Кто сказал, что это дозволенные методы, и где грань безнаказанности?

Мы уже писали обращения на имя начальника СИЗО и в другие инстанции, но пока безрезультатно. В прошлый раз я выступил в суде с ходатайством по этому вопросу, и судья занес его в протокол. Я не намерен мириться с произволом, нарушением моих прав и с солдафонскими методами самореализации отдельных персонажей».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: матросская тишина  адвокат  суд  иск  Пушкарёв  автозак  прокурор  изолятор  СИЗО 



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