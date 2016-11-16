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В Приморском океанариуме новый руководитель
16 Ноября 2016, 13:37 | Владивосток
С 15 ноября 2016 года и до особого распоряжения приказом директора ФГБУН «Национальный центр морской биологии» Андрея Адрианова исполнять обязанности директора научно образовательного комплекса «Приморский океанариум» поручено Олегу Мережкину, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Это назначение стало следствием внутренней служебной проверки. Она еще не закончена, но ряд должностных лиц уже привлечен к ответственности. Параллельно внутренней проверке Приморский океанариум инспектируют и надзорные органы.
До последнего времени Олег Николаевич Мережкин в качестве заместителя директора отвечал за зооветеринарную работу в Приморском океанариуме.
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