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Во Владивостоке начали монтировать первую ёлку
В столице Приморья идет подготовка к Новому году. На городских площадках началась установка одного из главных новогодних атрибутов – ёлок. Сегодня, 16 ноября, в сквере Суханова продолжается монтаж первой из них, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Подрядчики устанавливают каркас 17-метровой конструкции, затем будет прикреплена «хвоя» и развешаны украшения.
Эта ёлка устанавливается в сквере Суханова и создаёт новогоднее настроение уже пятый год. И в преддверии 2017 года все желающие смогут здесь не только прогуляться, но и полюбоваться нарядной елкой, сфотографироваться на фоне этого праздничного атрибута.
Всего во Владивостоке, включая островные территории, планируется установить 9 нарядных елей. Традиционно елочные конструкции будут смонтированы на центральной площади Владивостока, на кольце 3-й Рабочей, на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова, площади Окатовой (пересечение ул. Окатовая и ул. Вилкова), в сквере им. Суханова, на острове Попова (площадка в районе ул. Подгорной, 23), в посёлке Трудовое (сквер в районе ул. Лермонтова, 81), на острове Русском (пос. Подножье). В четвёртый раз нарядная ёлка украсит и микрорайон Снеговая Падь.
Фото пресс-службы администрации Владивостока.
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