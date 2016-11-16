Во Владивостоке начали монтировать первую ёлку

В столице Приморья идет подготовка к Новому году. На городских площадках началась установка одного из главных новогодних атрибутов – ёлок. Сегодня, 16 ноября, в сквере Суханова продолжается монтаж первой из них, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





Подрядчики устанавливают каркас 17-метровой конструкции, затем будет прикреплена «хвоя» и развешаны украшения.

Эта ёлка устанавливается в сквере Суханова и создаёт новогоднее настроение уже пятый год. И в преддверии 2017 года все желающие смогут здесь не только прогуляться, но и полюбоваться нарядной елкой, сфотографироваться на фоне этого праздничного атрибута.





Всего во Владивостоке, включая островные территории, планируется установить 9 нарядных елей. Традиционно елочные конструкции будут смонтированы на центральной площади Владивостока, на кольце 3-й Рабочей, на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова, площади Окатовой (пересечение ул. Окатовая и ул. Вилкова), в сквере им. Суханова, на острове Попова (площадка в районе ул. Подгорной, 23), в посёлке Трудовое (сквер в районе ул. Лермонтова, 81), на острове Русском (пос. Подножье). В четвёртый раз нарядная ёлка украсит и микрорайон Снеговая Падь.

Фото пресс-службы администрации Владивостока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.