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Экономический обозреватель деловой газеты "Золотой Рог" стал "Приглашенным спикером"

16 Ноября 2016, 11:45 | Владивосток

В рамках программы «Приглашенный спикер» во ВГУЭС состоялась встреча студентов направления «международные отношения» с Еленой Абашевой ‑ экономическим обозревателем Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог».


 

Елена вернулась из поездки в США, где она в составе группы российских журналистов по приглашению Министерства сельского хозяйства США совершила пресс-тур по агропромышленным предприятиям и фермам. Своими наблюдениями и аналитическим обзором этой важной для российского и мирового хозяйства отрасли она поделилась со студентами.

Основные тенденции сельского хозяйства в современном мире, особенности международных экономических связей, решения проблем отдельных отраслей, динамика развития мирового рынка, проблемы импортозамещения и развития мировых трендов, - эти и другие проблемы особенно заинтересовали студентов выпускного курса специальности «международные отношения».

Встреча с обозревателем Издательской компании «Золотой Рог», представляющей обзоры новостей политической, экономической и общественной жизни региона, была наполнена деловой информацией. Реализация закона о «Дальневосточном гектаре», некоторые аспекты государственной программы по поддержке и развитию сельского хозяйства, проблемы конкурентоспособности продукции Приморского края, - в этих и ряде других вопросов студенты нашли в приглашенном спикере оппонента и консультанта, обсудив вопросы, волнующие каждого жителя Приморья и перспективы развития Дальневосточного региона в меняющихся условиях современной международной среды.

Текст и фото подготовлены пресс-службой ВГУЭС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: агросектор  США  экономика  вуз  Золотой Рог  СМИ  сельское хозяйство  образование  командировка  деловая газета 



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