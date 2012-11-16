Во Владивостоке коллектив «Океана» вышел на "Митинг обманутых граждан"

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ZRPRESS. Работники фирменного магазина «Океан-3» во Владивостоке на пр-те 100-летия, 45 в полдень 15 ноября провели «Митинг обманутых граждан» против захвата их помещения рейдерами. Они призвали власти исполнить решение суда, признавшего приватизацию незаконной, и вернуть недвижимость в муниципальную собственность.

Напомним, в 2005 году во Владивостоке, когда городом руководил Владимир НИКОЛАЕВ, были проданы и отчуждены 226 помещений на общую сумму около 5 млрд рублей. Суд признал торги мошенничеством. Однако, несмотря на решения суда, помещения до сих пор не вернулись в муниципальную собственность и находятся в руках рейдеров.

«Нас с вами обманывают. Нашу общую собственность втихую забирают. Сейчас в Москве взялись за рейдеров из Минобороны. Но почему-то наши владивостокские рейдеры чувствуют себя спокойно. А ведь 226 помещений могли бы ежегодно пополнять казну Владивостока на 1,4 млрд рублей», — открыл митинг один из его организаторов, руководитель движения «Реальный выбор» Александр ЩЕГЛЮК.

«Власть должна на деле доказать, что она власть и выполнить решение суда», — выступила работница магазина «Океан-3» Наталья.

«Тем, кто хочет, чтобы в стране главенствовал закон, надо объединяться», — призвал лидер движения «Свобода выбора» Владимир ЛИТВИНОВ.

«Я Дмитрий НОВИКОВ представляю «Единую Россию». Я не буду сейчас говорить о политических пристрастиях. Политический демарш и решение вопроса — разные вещи. Если вы хотите решить проблему, то нужно выбрать человек трех и готов помочь им встретиться с вице-губернатором, отвечающим за эти вопросы», — заверил депутат Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) Дмитрий НОВИКОВ.

«Депутаты и власть в целом прекрасно знают об этой проблеме», — возразил своему коллеге депутат ЗС ПК от КПРФ Артем САМСОНОВ: «Решение о продаже помещений проходило через Думу Владивостока. Пострадавшие от рейдеров предприниматели ходили по всем инстанциям. Но толку никакого! Только такие акции протеста волнуют власть. Так что надо их продолжать».

«Нас также как и вас продали на торгах 2005 года», — обратилась к митингующим Ольга ЗАГУМЕННОВА: «На торги, где было выставлено наше помещение, мы не смогли попасть. Просто не знали о них, потому что весь тираж газеты, в котором было опубликовано объявление, был полностью скуплен и даже не поступил в киоски. К кому мы только не обращались и здесь, и в Москве. Обрадовались, когда суд признал торги незаконными. Но мэрия подала в суд заявление о возвращении этих помещений лишь через восемь месяцев, то есть, когда истек срок давности. В результате теперь рейдеры выигрывают все суды, и недвижимость остается в их руках».

«У нас рейдеры захватили 70 помещений. Ко мне пришел один из захватчиков РУСАЛЕНКО и говорит: «Это мое помещение, у меня 4 фирмы». Я его спрашиваю: «Когда же ты в свои-то годы успел заработать на эти четыре фирмы?» А он мне отвечает: «Нужно не зарабатывать, а уметь захватывать». Причем, он ко мне заявился уже после того, как его объявили в розыск!» — рассказала Вера ШУГАЛЕЙ.

«Я был в Москве и рассказал об этой истории во многих столичных кабинетах. Нам готовы помочь. Но требуется время», — заверил Константин ВОДЗИНСКИЙ: «Поэтому главное сейчас — не сдаваться!»

«Нам терять нечего, пусть рейдеры приходят и выкидывают нас за руки и за ноги, мы встанем грудью, не поможет, выйдем на дорогу, перекроем Столетие!» — говорят работники «Океана-3».

Митингующие приняли резолюцию, в которой призвали все ветви власти в соответствии с решением суда вернуть 226 помещений в муниципальную собственность. Причем, они предупредили, что в случае бездействия властей намерены провести пикеты у мэрии Владивостока и у здания Генеральной прокуратуры в Москве.

Досье (ЗР): как уже сообщал «ЗР» 226 муниципальных помещений Владивостока в 2005 году приобрели компании ООО «Восток Бизнес Инвест», ООО «Приам», ООО «Северная звезда», ООО «Градис», «Атлантикс». Причем арендаторов, имеющих по закону преимущественное право на приватизацию занимаемых площадей, разными способами отодвинули от аукционов.

Но 12 января 2006 года в отношении организаторов аукционов — директора муниципального учреждения «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» Владивостока Сергея МАРДАНШИНА и других должностных лиц «АПМЗ» было возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество» и «получение взятки». По ходатайству следователя на 226 помещений был наложен арест. 8 апреля 2010 года суд, детально раскрыв схему мошенничества, признал Сергея Марданшина, секретаря комиссии по проведению аукциона Владимира ЗУЕВА и ряд других лиц виновными. Однако незаконно приватизированные помещения так и не вернулись в муниципальную собственность.

Вышеперечисленные компании ведут к экс-мэру Владивостока Владимиру НИКОЛАЕВУ. Так, учредителями ООО «Восток Бизнес Инвест» являются: Ирина ЖИВОТОВСКАЯ, Денис РУСАЛЕНКО, Евгения ЗАБЕЛИНА, «Тайм гарден лимитед». Учредители ООО «Приам»: Евгений ДЬЯКОВ; Василий ЧЕРКАВСКИЙ, «Тайм гарден лимитед». Учредители ООО «Северная звезда»: Анастасия АЛЕШИНА, Наталья ДУБОВЕЦ, Евгения Забелина, Василий Черкавский, «Тайм гарден лимитед».Учредители ООО «Градис»: Игорь СТЕПАНОВ (один из учредителей санатория «Амурский залив»), Ирина СТРИЖЕУС, Василий Черкавский, Евгения Забелина, «Тайм гарден лимитед». У ООО «Атлантикс» учредители: Светлана ГИЛЕЦКАЯ (она же – генеральный директор), Евгения Забелина, «Тайм гарден лимитед».

Евгения Забелина 1985 года рождения. Согласно официальной информации, она была зарегистрирована в квартире, в которой в 2004 году был прописан Владимир Николаев. По неофициальной информации, девушка приходится экс-мэру племянницей. К слову, летом 2012 года она получила премию «Женщина Года» в номинации «Бизнес-дебют» и сейчас занимает должность генерального директора санатория «Амурский залив».

Стоит обратить внимание, что вышеперечисленные компании объединяет не только фигура Евгении Забелиной, но и некая компания «Тайм гарден лимитед», которая зарегистрирована в оффшорной зоне на Виргинских островах, принадлежащих Великобритании.

Олег ЖУНУСОВ.

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