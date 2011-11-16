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К саммиту АТЭС во Владивостоке успеют достроить все мосты
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. Последний пролет моста через бухту Золотой Рог будет соединен в конце февраля 2012 года, моста на остров Русский – в конце весны, сообщил губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН на пресс-конференции после возвращения с саммита АТЭС на Гаваях.
"Я думаю, в конце февраля (2012 года) мы сомкнем последний пролет моста через бухту Золотой Рог, где-то в конце весны будет уже соединен мост на остров Русский. Где-то в конце июня планируем пустить низководный мост на участке Де-Фриз – Седанка. Кстати, сегодня (16 ноября) буквально в 15.00 этот мост впервые соединился, и сейчас по нему можно пройти пешком. Там была небольшая проблема. Одно время из-за того, что (в том районе) ходил тепловоз, и люди с Де-Фриза пешком шли через этот мост на Седанку, мешая строителям, мост разъединили. Но сейчас мост окончательно соединили. Хочу поздравить строителей. В такие короткие сроки, такие мосты в нашей стране еще не строились", - сказал губернатор.
По словам Сергея Дарькина, строительство мостов и дорог в рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке идет по графику, есть отставания по новым гостиницам и театру оперы и балета.
"Сейчас у нас наименьшая степень готовности у театра оперы и балета. Это объективные вещи, которые так сложились. Год мы его не строили, но есть все основания, что мы успеем его построить. Второе – это две 5-звездочные гостиницы, которые сейчас строятся довольно активно. Это мировые стандарты с огромными требованиями со стороны той организации, которая будет их эксплуатировать. Все это накладывает, так сказать, дополнительные ограничения, в том числе по времени. Гостиницы мы успеем построить однозначно", - сообщил губернатор.
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