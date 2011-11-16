Публичные слушания по проекту бюджета Владивостока состоятся в рабочее время

18 ноября по инициативе Думы города Владивостока состоятся публичные слушания по проекту бюджета Владивостокского городского округа на 2012 год.

Публичные слушания пройдут в актовом зале администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20 в 14 часов 30 минут, сообщает пресс-служба Думы г. Владивостока.