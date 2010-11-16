«Тепло» попало в «чужие руки»

С началом нового отопительного сезона жильцы домов № 6,8,10 по Партизанскому проспекту во Владивостоке попали в неразрешимую ситуацию, суть которой заключается в том, что у помещения старой бойлерной, которая находится с торца дома № 8, появился хозяин.

Эта бойлерная по причине постройки более новой, не используется по своему прямому назначению уже в течение многих лет, но все технические коммуникации на пять близлежащих домов, а именно: тепловой узел, электрощитовая, водораспределительный узел, находятся в этом небольшом по площади помещении. Получается, чтоздание является жизнеобеспечивающим объектом.

Помещение бойлерной было продано неизвестным лицам этим летом без уведомления жильцов. Об этом свидетельствует новая, установленная хозяином бойлерной, капитальная дверь с нанесенным на ней номером телефона: 71-32-88.

Новый хозяин бойлерной закрыл доступ специалистов к тепловому, водораспределительному узлам и электрощитовой. Попасть в помещение аварийные службы ООО «Одиссей», обслуживающего по договору эти дома, службы тепло- и электросетейне могут. По этой причине в сентябре жильцы дома №8 были сутки без света, трое суток все три дома оказались без горячей воды, т.к. мастера электро- и теплосетей не могли попасть в помещение бойлерной для устранения аварий. Теплосети подали отопление к домам 20 октября, а технические службы ООО «Одиссей» смогли подключить его только 23 октября. Но через три часа после подключения отопления на чердаке дома № 8 лопнула труба, и пока искали хозяина бойлерной, чтобы перекрыть стояк, жильцу кв. №15 пришлось на протяжении часа бороться с течью самому... Хотя мастер ООО «Одиссей» устранил течь в свой выходной - воскресенье, отопление подключить не смогли, т.к. хозяин не отвечал на звонки, и двое суток дома были опять были без отопления. Ситуация повторилась 27 октября, и еще сутки дома снова были без отопления.

Наши дома были построены в начале 1950-х гг. Коммуникации в них изношены, и подобные аварии случаются довольно часто, но ранее их всегда ликвидировали оперативно. В сложившейся же теперь ситуации аварийщики и сетевики отказываются реагировать на жалобы наших домов, объясняя это тем, что у них нет нормального доступа в помещение бойлерной. Нам интересно знать: кто из чиновников сделал нас заложниками «капризов» человека, в руки которого попало наше «тепло»?