Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Тепло» попало в «чужие руки»
С началом нового отопительного сезона жильцы домов № 6,8,10 по Партизанскому проспекту во Владивостоке попали в неразрешимую ситуацию, суть которой заключается в том, что у помещения старой бойлерной, которая находится с торца дома № 8, появился хозяин.
Эта бойлерная по причине постройки более новой, не используется по своему прямому назначению уже в течение многих лет, но все технические коммуникации на пять близлежащих домов, а именно: тепловой узел, электрощитовая, водораспределительный узел, находятся в этом небольшом по площади помещении. Получается, чтоздание является жизнеобеспечивающим объектом.
Помещение бойлерной было продано неизвестным лицам этим летом без уведомления жильцов. Об этом свидетельствует новая, установленная хозяином бойлерной, капитальная дверь с нанесенным на ней номером телефона: 71-32-88.
Новый хозяин бойлерной закрыл доступ специалистов к тепловому, водораспределительному узлам и электрощитовой. Попасть в помещение аварийные службы ООО «Одиссей», обслуживающего по договору эти дома, службы тепло- и электросетейне могут. По этой причине в сентябре жильцы дома №8 были сутки без света, трое суток все три дома оказались без горячей воды, т.к. мастера электро- и теплосетей не могли попасть в помещение бойлерной для устранения аварий. Теплосети подали отопление к домам 20 октября, а технические службы ООО «Одиссей» смогли подключить его только 23 октября. Но через три часа после подключения отопления на чердаке дома № 8 лопнула труба, и пока искали хозяина бойлерной, чтобы перекрыть стояк, жильцу кв. №15 пришлось на протяжении часа бороться с течью самому... Хотя мастер ООО «Одиссей» устранил течь в свой выходной - воскресенье, отопление подключить не смогли, т.к. хозяин не отвечал на звонки, и двое суток дома были опять были без отопления. Ситуация повторилась 27 октября, и еще сутки дома снова были без отопления.
Наши дома были построены в начале 1950-х гг. Коммуникации в них изношены, и подобные аварии случаются довольно часто, но ранее их всегда ликвидировали оперативно. В сложившейся же теперь ситуации аварийщики и сетевики отказываются реагировать на жалобы наших домов, объясняя это тем, что у них нет нормального доступа в помещение бойлерной. Нам интересно знать: кто из чиновников сделал нас заложниками «капризов» человека, в руки которого попало наше «тепло»?
Новости тематики
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ