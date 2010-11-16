В поисках гражданского общества

«Левада-центр» проводит исследования, касающиеся гражданского общества. Возглавляет группу руководитель отдела социокультурных исследований, кандидат наук Алексей ЛЕВИНСОН. По его словам, осуществляемый проект не чей-то заказ, а инициатива самого «Левада-центра».

В шести регионах страны будет проведено в общей сложности сто интервью с людьми, которые так или иначе связаны с гражданским обществом: руководителями общественных организаций; представителями органов власти, которые с ними взаимодействуют; спонсорами организаций, если таковые есть, и медиасообществом.

- Алексей Георгиевич, почему из всего Дальнего Востока выбор центра пал на Владивосток?

- Регионы выбраны так, чтобы по возможности иметь картину по всей территории РФ. Если говорить о городах, то принцип один - это должен быть географический, экономический, культурный центр региона.

- Почему «Левада-центр» заинтересовался проблемой становления, формирования или, наоборот, отсутствия в стране гражданского общества, я в общих чертах себе представляю...

- ...Я могу объяснить, почему. Среди наших социологов и обществоведов идет дискуссия. Одна из точек зрения состоит в том, что в России в силу ряда условий гражданское общество не сложилось, не складывается и неизвестно, сложится ли. Мы, мол, обречены существовать неким другим способом. Вторая позиция состоит в том, что гражданское общество есть в своих зачатках и имеет перспективу быть или сейчас переживает попытки становления по образцу европейских стран. Проблема, таким образом, существует как научная и как социальная. «Левада-центр» занимается проблемами, которые актуальны для общества, мы полагаем, что выяснить, как обстоят дела с гражданским обществом, важно, и стараемся выяснять это у людей, которые в этот процесс включены.

- Демонстрировал ли когда-нибудь Владивосток примеры тех самых зачатков гражданского общества?

- Конечно. Широко известно движение в защиту правого руля. Это, кстати, один из немногих импульсов, который распространяется в нашей стране не с запада, а с востока на запад. Я лично считаю, что это очень серьезная заявка на гражданское общество в социальном и политическом отношении, потому что это один из первых признаков активности населения, по уровню жизни приближающегося - пусть даже с натяжками - к среднему классу. Эта солидарная акция прокатилась по всей стране и оказалась небезуспешной. Власть даже оказалась не готова...

- Мне представляется, даже испугалась.

- Испуг был несомненный. И хотя нельзя говорить о победе этого движения, но во многом благодаря ему в России родилась такая сила, как автомобилисты, и она уже, пожалуй, может считаться политической. Особенность этого движения в том, что оно появилось не на основе прямой угрозы жизни, здоровью или собственности людей. До движения автомобилистов в РФ были известны объединение солдатских матерей, основанное на фактах гибели и дедовщины со страшными последствиями в армии, и движение обманутых вкладчиков и дольщиков. Они по своей сути локальны. Движение автомобилистов с учетом того, как идет автомобилизация в стране, стало более широким. Недаром книга приморского журналиста Василия АВЧЕНКО «Правый руль» вошла в шорт-лист премии «Новая словесность, новая социальность». Я, к слову, один из тех, кто ее выдвигал на премию. Книга, по моему мнению, откликается как раз на новую социальность - движение автомобилистов.

- Вы еще здесь не столкнулись с гордым мнением дальневосточников о способности прожить и без Москвы?

- Ощущение самостоятельности Дальнего Востока мне лично напоминает индивидуализм, который неожиданно проявился у жителей РФ в 90-е годы. Тогда мы отметили расцвет индивидуализма, при котором человек полагается во всем только на себя. Людям, выросшим в условиях социалистического патернализма, это было странно видеть. Более пристальный анализ показал, что это реакция людей на то, простите за сленг, что «государство их кинуло». Это реакция сироты, реакция брошенного. У меня есть ощущение, что в значительной степени жители региона переживали подобное. Видимо, федеральный центр это почувствовал, поэтому пытается вложением денег в регион как-то снова обозначить здесь свое присутствие. Должен же он показать, кто в доме хозяин.

- Россиянам, жалуются политики, несвойственны протестные настроения. Это так? Объясняется ли это апатией, вдруг появившимся индивидуализмом или тем, что у нас государство существует отдельно от гражданина?

- Если выбирать из предложенного, то я бы обратил внимание на то, что у нас как раз государство не отделено от гражданина. В этом наше отличие от других стран. Для российского общества с давних времен характерно, что оно - общество - заменено государством. И тут мы возвращаемся к теме гражданского общества: его потому и нет, что у нас государство собой заменило общество.

Пример, не мною придуманный. Известны морские животные, у которых нет скелета, но есть панцирь. Эта твердая внешняя оболочка заменяет им скелет, твердую внутреннюю структуру. Вот и наше общество устроено так же - оно внутренне почти бесструктурно и сильно внешней оболочкой, которой является государство. И это причина того, что русские люди живут везде одинаково на протяжении девяти часовых поясов. Они едят одно и то же, одеваются совершенно одинаково, нет специфики регионов, к сожалению. Мода Франкфурта и Берлина отличается принципиально. А девчонки в Москве одеты в принципе так же, как здесь. (Привет М. ЗАДОРНОВУ. - Прим. авт.). Ничего хорошего в таком однообразии я не вижу.

- Существование под панцирем-государством для характеристики российского общества минус?

- Для одних целей это благо: нищая страна после кровопролитной войны создает атомную бомбу, потом космическую ракету. И только в обществе, полностью подчиненном государству, это возможно было сделать.

- Надо разрывать этот панцирь?

- Бессмысленно говорить, надо это или нет. Я, во-первых, не политический деятель, который предлагает обществу решения, мое дело констатация и анализ. Второе, я понимаю, что одним это надо, другим нет. Давайте сначала разовьем те институты, на которые можно обществу опереться. Гражданскими они будут или еще какими... Возможно, бизнес сможет создать какие-то социальные образования... Вот когда они будут, тогда можно будет думать, на какие опоры встать.