Во Владивостоке проект "Медиакампус" ищет молодые и острые "перья"

Во Владивостоке начался приём заявок в образовательный проект «Медиакампус». Молодые люди 15-20 лет из Владивостока, которые хотят попробовать свои силы в журналистике, могут принять участие в проекте.

Для этого необходимо отправить электронное письмо до 1 ноября на mediacampus@mail.ru. В письме заявителям следует указать свои имя и фамилию, оставить ссылку на страничку в соцсети, написать мотивационное письмо, краткую биографию, а также эссе на тему: «О чём должны вещать современные медиа для моих сверстников?».

По итогам конкурсного отбора, оргкомитет определит 25 участников проекта, которым предстоит пройти 5 дней мастер-классов от журналистов с профессиональным опытом, а также стажироваться неделю в лидирующих СМИ города. После чего организаторы проекта запустят интернет-издание, с элементами образовательной программы, где предоставят участникам проекта возможность публиковаться.

Необходимость такого рода медиаобразовательного проекта назрела давно. Об актуальности проблемы говорится в различного рода рекомендациях правительственных деклараций разных стран и уровней — от "Грюнвальдской декларации" 1982-го года, до "Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020-го года".

Однако, до сих пор нет единого общеизвестного информационного ресурса хотя бы на местном уровне, где бы молодые люди могли получить доступ к информации подобного рода.

"Если я хочу стать биологом, или физиком, как я могу действительно понять, что я хочу именного этого? Для программистов и математиков есть, допустим, Хабрахабр, где они могут посоветоваться с будущими коллегами. Дизайнеры, условно говоря, могут следить за деятельностью Студии Лебедева, а что же делать журналистам? Ведь часто бывает что человек очень хочет им стать, но поработав некоторое время понимает, что не готов заниматься этим всю жизнь.

Теперь же у молодых людей из Владивостока есть шанс попробовать себя в этом деле, и определиться с выбором, до того как станет поздно, ведь участие в проекте совершенно бесплатно, в отличие от институтских программ, чтобы получить доступ к которым необходимо поступить в ВУЗ, и не всегда бесплатно. Кроме того, в ВУЗе не получится создать такую атмосферу с теплым ламповым свечением, как здесь, где молодые люди смогут полностью погрузиться в воркшопы, и пройти «школу молодого бойца» для журналистов," - рассказал ZRPRESS.Ru автор образовательного проекта «Медиакампус» Александр Бережной.

По словам организаторов, главная задача проекта — дать молодым людям ещё выбирающим свой путь в жизни, «пощупать» эту профессию. Чтобы те, кто страстно стремиться стать журналистом, с раннего этапа своей карьеры имел возможность профессионально реализовывать себя, и не потерял «запал». А те, кто вовремя осознал, что у него сердце не лежит к журналистике, имели бы возможность сделать правильный выбор в жизни. Список публикаций, который они себе создадут таким образом, будет отличным подспорьем при последующем трудоустройстве в крупное СМИ.

Стоит отметить, что отдельные элементы проекта уже воплощены в других регионах: "Медиаполигон" и "Летняя школа журналистики" "Русского реопртёра", "мобильные репортеры" РИА Новости. "Медиакампус" же собирает все элементы в единую конструкцию по превращению страстных и талантливых людей в "акул пера" и "звезд" телеэфира.

Проект "Медиакампус" состоит из трех частей: недели мастер-классов, с известными в профессиональном сообществе журналистами, в основном молодыми. Недели стажировок в СМИ города. А также запуск учебно-практического портала.

"Я ещё не определилась в какой институт пойду учиться, но в нашей школе сейчас создаётся пресс-центр, и навыки, которые я получу мне будут крайне полезны", — поделилась своими ожиданиями Маргарита, ученица школы №82.

Мастер-классы буду проходить в аудитории антикафе «Отдел культуры» (Светланская, 5, второй этаж), в один из дней участникам проекта необходимо иметь фотоаппарат при себе, а в другой – любое видеозаписывающее устройство, потому как образовательная программа направлена не на какой-то определённый вид журналистики — телевизионной, или газетной, а на подготовку к реальным вызовам современного мира, когда журналисту необходимо суметь сориентироваться в ситуации и применить все освоенные навыки сразу.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.