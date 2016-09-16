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Во Владивостоке сегодня не будет света на 16-ти улицах (Список)
Сегодня, 16 сентября, во Владивостоке пройдут плановые проверки электросетей. Энергетики предупредили, что часть горожан может остаться без света с 9:00 до 17:00. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", длительность каждого отключения – минимум 2 часа.
Без света останутся следующие абоненты:
1-я Морская, 11, 13, 15;
проспект 100-летия Владивостока, 30, 30а, 30-б, 30в, 30г, 36-б;
Адмирала Юмашева, 16г, 16д, 20, 20а, 20-б, 22, 22а, 24, 24а, 24г, 26а;
Арсеньева, 4, 6, 6а, 7-б, 8, 9/13, 11, 17;
Бестужева, 35, 35/3, 35-б, 37;
Борисенко, 104, 104а;
Вострецова, 4;
Енисейская, 32;
Ильичёва, 8, 10, 11а, 15;
Кирова, 23, 25;
Красноармейский переулок, 20/кв.1, 2, 20а/кв.1, 2;
Кутузова, 8-б, 8в;
Печорская, 10, 12;
Русская, 54а, 58а, 60а;
Уютная, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 24, 26, 26а/кв.2, 28, 30/кв.1, 2, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 40, 42;
Шепеткова, 35.
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