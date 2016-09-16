Горячей воды во Владивостоке не будет еще неделю (Список улиц)

Во вторник, 13 сентября, завершился четвертый этап гидравлических испытаний, который проходил в Ленинском районе Владивостока. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог», в связи с выявленными повреждениями на магистральных трубопроводах, услуга горячего водоснабжения будет отсутствовать у потребителей, проживающих по следующим адресам:

До 14 сентября:

Спортивная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

До 16 сентября:

Дальзаводская: 2а;.

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5 В, 7, 7а;.

Карякинская: 29;.

Ковальчука: 3, 6; 26,

Светланская: 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 86, 88; 85, 87, 87 В, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 117, 116, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183;.

Тунгусская: 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а.

Академический: 2;.

Дальзаводская: 2б, 21, 27, 31;.

Карла Либкнехта: 10а;.

Махалина: 3;.

Металлистов: 3, 5;.

Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9; 11/13, 15/17,

Пионерская: 1;.

Пушкинская: 34, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89; 109,

Славянская: 17;.

Тунгусская: 10, 10а, 12;.

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;.

Экипажная: 8/1.

Володарского: 8, 8а;.

Пушкинская: 6, 8, 8б; 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 35, 39, 41а, 45,

До 21 сентября:

Лазо: 6;.

Петра Великого: 3, 3/б;.

Светланская: 45, 47, 49, 54; 55Б; 57, 59, 63.

Почтовый: 7/1, 7/2, 9;.

Уборевича: 15;.

Фонтанная: 44.

Лазо: 12;.

Луцкого: 16;.

Некрасовский: 1, 3, 5; 18,

Пологая: 50, 55, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72,

Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;.

Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6б, 6 В, 6 г, 8д; 11, 13,

Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37.

До 26 сентября:

Океанский проспект: 10а, 10б, 12;.

Семеновская: 30;.

Фокина: 27.

Пограничная: 12б;.

Семеновская: 5а, 7, 9б.

Потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», а также работы управляющих компаний, занимающихся отключением домов от системы теплоснабжения на время гидравлических испытаний и подключением их после завершения испытаний.

Энергетики просят жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к будущему отопительному сезону.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.