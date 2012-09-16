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Суперлайнер «Легенда морей» возвращается во Владивосток

16 Сентября 2012, 18:45 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. В понедельник, 17 сентября, во Владивосток вновь прибывает трансокеанский пассажирский теплоход Legend of Seas («Легенда морей»). Он ошвартуется у причала морского вокзала в шесть часов утра.Это – уже восьмой в нынешнем году визит к нам одного из мировых морских суперлайнеров.

Legend of Seas пока чаще других пассажирских гигантов посещает столицу Приморья. Это – уже его третий приход к нам за последние три с половиной месяца. Совсем недавно, утром минувшего вторника, лайнер, на борту которого в течение десяти дней жили и работали участники делегаций саммита АТЭС, покинул Владивосток. Теплоход доставил в Японию в рамках поощрительной поездки большую группу волонтеров, обслуживавших саммит. Они возвращаются в Россию самолетами, а «Легенда» тем временем вновь вошла в свой обычный туристический график.

Во Владивосток Legend of Seas на этот раз придет из корейского порта Пусан, где в настоящее время осуществляется посадка на борт судна около двух тысяч гостей из разных стран мира. Их ждет во Владивостоке насыщенная туристическая программа, часть которой будет посвящена недавнему саммиту АТЭС.

Покинет наш город этот суперлайнер в тот же день, 17 сентября, в 17 часов. Он возьмет курс на японский порт Муроран и далее отправится в обзорный круиз по городам Тихого океана.

Столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Так, в прошлом году наш город посетили восемь трансокеанских лайнеров. Это подтверждает популярность и авторитет Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Не менее насыщенная программа таких заходов осуществляется и в нынешнем году. Она завершится – до следующего года – в начале октября визитом океанского гиганта «Diamond Princess». Напомним, что эксклюзивным агентом всех этих океанских суперлайнеров во Владивостоке является ООО «ЭРМА».

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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