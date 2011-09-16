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Образовательный стимул
На территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский еще идут активные строительные работы, а преподавательский коллектив совместно с руководством Министерства образования РФ продумывают определяющие векторы развития обновленного вуза. В августе университет посетил министр образования Андрей ФУРСЕНКО.
Решено, что переезд века должен состояться осенью следующего года, он начнется сразу после того, как главы стран АТЭС покинут стены гостеприимного кампуса ДВФУ. Об этом заявил ректор университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
– Вложение в человеческий капитал и интернационализация образования в ДВФУ – ведущие задачи, которые необходимо решать уже сегодня. Около 10 тыс. иностранных студентов будет готов принять университет в ближайшие годы. Невозможно строить международный вуз, не изменив подходы, если хотите, ментальность нашего образования. Мы призваны работать на высоком международном уровне, поэтому уже сегодня создаем программы по обучению преподавателей английскому языку, – заметил Владимир Миклушевский.
По мнению Андрея Фурсенко, иностранных студентов в ДВФУ можно привлечь высоким качеством образования. Безусловно, это невозможно сделать без приобщения к повсеместным изменениям всего нынешнего преподавательского состава. «Но, вероятно, со временем перед нами встанет необходимость командирования в ДВФУ специалистов тех отраслей, которые на сегодня в федеральном университете должным образом не представлены. Появятся и зарубежные преподаватели. По большому счету здесь должен быть создан мощный научно-образовательный комплекс, который установит отношения с другими образовательными центрами Дальнего Востока и всей России», – полагает министр.
В качестве одного из трендов обновленного университета ректор назвал взаимодействие его филиалов с предприятиями-работодателями. Подобный положительный опыт уже выработан Арсеньевским филиалом ДВФУ совместно с авиационной компанией «Прогресс». Учебный процесс студентов 3-4-го курсов тесно связан с работой на предприятии. В целом подобная практика должна стать нормой для большей части специальностей ДВФУ и в головном вузе. По мнению Владимира Миклушевского, тезис «нет работодателя – нет специальности» должен работать.
Следующим стратегическим шагом для ДВФУ станет создание инновационного центра, который будет работать в тесной взаимосвязи с ДВО РАН. «Наша цель – создание собственного небольшого предприятия, которое сможет претворять все задуманное студентами и учеными в жизнь: от идеи до продукта», – поделился планами ректор.
– ДВФУ должен быть готов к серьезной конкуренции. Масштабный демографический кризис, который по некоторым подсчетам продлится до 2020 года, вряд ли позволит расслабиться, – отметил Андрей Фурсенко. – Данное общественное явление станет «дамокловым мечом» для всей системы образования. Эту ситуацию невозможно переждать. Остановка на месте, а то и разворот назад, к прежней системе советского образования, приведет лишь к худшему результату. У нас уже нет той страны, нет тех инструментов, нет прежнего административного ресурса и прежней идеологической системы.
– Мы не можем заставить переселяться людей на Дальний Восток, но в наших силах вести подготовку востребованных экономикой специалистов. В 2011 году федеральный университет выступил с беспрецедентным шагом – оплатил проезд абитуриентам из других регионов страны. По итогам приемной кампании в ДВФУ будут учиться 350 студентов, приехавших из 33 регионов России. Более 100 получат компенсацию за проезд к месту учебы, – рассказал Владимир Миклушевский.
Примечательно, что уже в 2011 году в ДВФУ особенный спрос среди абитуриентов имели естественнонаучные специальности. По словам ректора, приемные комиссии отмечали особенно высокий уровень баллов по ЕГЭ, с которым пришли в университет вчерашние выпускники школ. По сравнению с прошлым годом рост на 20%.
Следующий 2012 год студенты Дальневосточного федерального университета начнут, по-видимому, 1 ноября, такой законодательной возможностью, по словам Владимира Миклушевского, высшее учебное заведение воспользуется впервые в истории, и повод будет более чем уважительный – переезд в новый кампус на остров Русский. Многие технические вопросы заселения, кстати, решены уже сегодня. Так, снабжение пресной водой ДВФУ сегодня обеспечено подрядчиком строительства федерального университета компанией «Крокус Интернэшнл» – смонтирована мощная опреснительная установка, значительно превышающая потребности университета.
По подсчетам руководства вуза, в будущем поездка по мосту на остров Русский по направлению в университетский кампус займет 5 минут. В целом же на дорогу в университет из материковой части города студенты и преподаватели будут затрачивать не больше 20 минут.
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