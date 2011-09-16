По букве Закона

Международная научно-практическая конференция «Развитие национального законодательства в условиях глобализации: опыт России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона» пройдет 5-6 октября во Владивостоке. Ее организаторами стали Управление Министерства юстиции РФ по Приморскому краю, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет и Приморское отделение общественной организации «Ассоциация юристов России».

К разговору о проблемах взаимодействия и гармонизации национальных законодательств стран АТР приглашены представители федеральных и региональных органов власти, российских и зарубежных деловых кругов, образовательных и научных учреждений, правоохранительных органов и международных организаций.

О том, какие цели ставят организаторы конференции, а также о проблемах, которые приходится решать в повседневной работе, «ДК» рассказал начальник Управления Минюста РФ по Приморскому краю Александр РОЛИК.

– Александр Иванович, конференция позиционирована как одна из площадок профессионального разговора юристов и всех, кто заинтересован в организации конструктивного сотрудничества со странами АТР, в преддверии саммита АТЭС-2012. Какие вопросы выносятся на обсуждение и кто высказал намерения принять в ней участие?

– Одна из основных задач конференции – в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 обсудить вопросы развития и интеграции национального законодательства России и других стран-участниц АТЭС.

Сегодня говорить о реализации международных проектов на межгосударственном уровне или на уровне сотрудничества бизнес-структур без четкой их регламентации действующими нормативными правовыми актами невозможно. Между тем каждая страна имеет свое законодательство, сформированное исходя из ее специфики, и успех того или иного международного проекта очень часто зависит от того, насколько его участники учитывают эти национальные особенности.

Влиянию международной правовой системы на развитие экономики и социальных отношений в России и в странах АТР и будет посвящена конференция. Если же говорить более конкретно, то в рамках нескольких секций планируется рассмотреть вопросы законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, проблемы, связанные с безопасностью бизнеса и защиты инвестиций на территории РФ и зарубежных стран. Состоится обсуждение проблем гражданского, трудового, международного законодательства, а также уголовно-правовых и криминологических проблем, связанных с существующими глобальными угрозами миру – терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом и т.д.

Надеемся, что в конференции примут участие представители органов юстиции зарубежных стран, с которыми в рамках специальной секции мы намерены обсудить профессиональные вопросы деятельности юстиции, ознакомиться с их опытом работы, найти точки соприкосновения в решении общих проблем. Должен признать, что мы имеем весьма ограниченное представление о работе органов юстиции соседних стран и надеемся этот пробел ликвидировать, установив деловые отношения с коллегами. Сегодня такое сотрудничество осуществляется на федеральном уровне, прежде всего в части оказания международной правовой помощи: запросы зарубежных судов идут через органы юстиции. Но есть и другие аспекты, которые интересно обсудить специалистам.

Интерес к конференции уже проявили представители юридического сообщества Китая, Японии, Монголии, США. Рассчитываем, что в ней примут участие представители и других стран – основных торгово-экономических партнеров российского Дальнего Востока, а также отечественных научных и бизнес-кругов.

– Различие национальных правовых систем действительно сказывается на сотрудничестве экономик стран АТР. Не раз приходилось слышать от иностранных предпринимателей, как сложно разобраться в постоянно меняющемся российском законодательстве. Возможен ли в этом смысле путь навстречу?

– Мой предыдущий опыт работы в правоохранительных органах (Александр Ролик в течение нескольких лет возглавлял территориальное управление наркоконтроля края. – Прим. «ДК»), говорит о том, что обмен опытом с зарубежными коллегами дает основание для совершенствования как нашего законодательства, так и законодательства стран-партнеров. Скажем, выходя с законодательной инициативой по изменению тех или иных составов преступлений или административных правонарушений, мы обязательно использовали международный опыт. Например, в части борьбы с незаконным оборотом наркотиков для стран СНГ в рамках унификации законодательства разрабатывались модельные законы, содержащие основные категории и понятия, которые потом были реализованы в национальных законодательствах.

И такой путь унификации и гармонизации национального законодательства возможен и в других областях права, в том числе регулирующих экономическую деятельность, привлечение иностранных инвестиций, защиту предпринимательства. Думаю, что наша конференция, объединяющая не только представителей бизнес-сообщества, но и правоприменителей, а также тех, кто занимается законотворчеством и может выступить с соответствующими инициативами, – очень удобная площадка для профессионального обсуждения внесенных в повестку дня вопросов.

– Александр Иванович, в обязанности управления юстиции входит экспертиза регионального законодательства на коррупциогенность. Много ли законов пришлось отправить на доработку в этой связи и каких сфер жизни они касаются?

– Вообще, одна из функций органов юстиции – обеспечение единства правового пространства, и в этих целях мы осуществляем проведение юридической экспертизы всех нормативных правовых актов субъекта Федерации, в том числе и на наличие в них коррупциогенных факторов.

За 2010-2011 годы была проведена антикоррупционная экспертиза около 2,5 тыс. документов, и такие факторы выявлены в 25 нормативных правовых актах Приморского края. Должен заметить, что процедура принятия законов в крае позволяет устранять их еще на проектной стадии, не дожидаясь, когда закон уже будет принят и начнет действовать. Наиболее часто коррупциогенные факторы содержатся в актах, утверждающих административные регламенты органов исполнительной власти края по оказанию государственных услуг, правовых актах, регулирующих отдельные вопросы в сферах социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений.

Как правило, они проявляются в виде отсутствия четких формулировок прав и обязанностей органов власти по оказанию тех или иных услуг или выполнению своих функций, что дает возможность чиновнику поступать не по букве закона, а на свое усмотрение. Законодатель считает, что это создает предпосылки для коррупции. Как недавно в интервью «Российской газете» отметил министр юстиции РФ Александр КОНОВАЛОВ, «в России критически низкое доверие к закону, в том числе и потому, что сам закон несовершенен, применяется он зачастую непоследовательно, неполно и, что особенно плохо, иногда избирательно». Поэтому на органы юстиции сегодня и возложены задачи, связанные с предупреждением коррупции на уровне нормотворчества. Надо подчеркнуть, что по заключениям Приморского управления юстиции коррупциогенные факторы в 100% случаев устраняются, и это является результатом нашей конструктивной работы с органами исполнительной и законодательной власти края.

– Адвокатское сообщество и нотариат также входят в сферу контроля и надзора вашего управления. Получаете ли вы жалобы на недобросовестных нотариусов и адвокатов и можете ли прекратить их деятельность?

– Адвокатское сообщество Приморья насчитывает почти 1200 человек. И то, что в связи с их профессиональной деятельностью появляются жалобы, вполне естественно. Иногда люди не довольны результатом оказываемых услуг, порядком действия адвокатов. Но я бы не сказал, что мы сегодня завалены такими жалобами. И, как правило, рассмотрение на совете адвокатской палаты с нашим участием жалоб и обращений граждан ограничивается их обсуждением либо наложением взыскания на адвоката. Лишение статуса адвоката происходит в крайнем случае, например, за совершение умышленных уголовно наказуемых деяний либо за грубые нарушения Кодекса адвокатской этики. Такие факты – единичны, но, к сожалению, имели место.

Что касается нотариусов, в крае их сейчас 111 человек. Хотел бы заметить, что это наиболее стабильное юридическое сообщество: люди работают давно, высокие профессионалы своего дела, ведь на должность нотариуса назначаются лица, прошедшие серьезный многоуровневый отбор. Заявления и обращения по поводу действия нотариусов – единичны. За 5 лет лишь один нотариус был лишен статуса – за совершение противоправных деяний, признанных судом.

– Еще одно направление деятельности управлений Минюста – регистрация некоммерческих организаций, а также контроль над их работой. «ДК» интересует деятельность прежде всего ассоциаций и союзов предпринимателей. Насколько активно она ведется?

– Таких ассоциаций и союзов в крае всего 86 из 3153 зарегистрированных некоммерческих организаций. Они решают совместные проблемы, связанные, например, с добычей морепродуктов, поставками металлопроката, строительством и т.п. Органы Минюста РФ контролируют вопросы соответствия деятельности тех или иных ассоциаций или союзов их уставам. И в этом смысле должен заметить, что некоммерческая организация не может заниматься бизнесом и получать прибыль, а средства, аккумулированные членами организации, можно направлять лишь на цели, определенные в уставе.

Между тем в ходе проверок некоммерческих организаций, проводящихся нашими специалистами, не раз выявлялись нарушения законодательства РФ. Например, выявлено нецелевое использование денежных средств Дальневосточным Союзом Страховщиков. После наших предупреждений ситуация была приведена в норму.

В целом же как некоммерческие организации, так и представители адвокатского сообщества, нотариата работают в правовом поле. Проблемы, конечно, возникают, это закономерно. Вот они-то в том числе и станут предметом обсуждения на предстоящей конференции, а её решения будут способствовать совершенствованию национального законодательства.