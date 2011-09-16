«Ассоциация юристов России»: в русле международных тенденций

Одним из организаторов Международной научно-практической конференции «Развитие национального законодательства в условиях глобализации: опыт России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона» является общественная организация «Ассоциация юристов России».

О вопросах, вынесенных на обсуждение юридического сообщества, опыте проведения международных форумов и современной арбитражной практике «ДК» побеседовал с руководителем Приморского регионального отделения общественной организации «Ассоциация юристов России», председателем Пятого арбитражного апелляционного суда Александром ШЕВЧЕНКО.

– Александр Семенович, тематика предстоящей конференции заявлена достаточно широко…

– Это сделано для того, чтобы привлечь широкий круг участников: представителей правоприменительных органов, органов государственной власти, науки, бизнес-сообщества, практикующих юристов, которые занимаются сопровождением бизнеса. Одна из целей, которую мы ставим, – активизировать жизнь юридического сообщества нашего региона. Но есть и другая цель. Конференция проводится в преддверии саммита АТЭС-2012, который, конечно, очень важен сам по себе, но важно и то, чтобы затраты на его подготовку, на обновление инфраструктуры Южного Приморья оправдались, если можно так сказать, в последующих проектах и инвестициях. Вопрос – в каком объеме они состоятся.

Я полагаю, что юридические сообщество региона может поспособствовать, чтобы новые инвестиционные проекты состоялись, отношения между странами АТР укреплялись и развивались. И в этом плане конференция является той площадкой, где участники могли бы задать друг другу интересующие их вопросы, которые вполне естественны, поскольку каждая из стран имеет свое законодательство и свою правоприменительную практику. А для успешной работы необходимо обладать всей полнотой знаний, чтобы быть уверенным в том, что проделанная работа и вложенные деньги не уйдут в песок. Я вполне отдаю себе отчет в том, что за одну встречу все вопросы не решишь, но можно познакомиться, обозначить наиболее острые проблемы, наладить связи, чтобы дальше в рабочем порядке обсуждать и согласовывать свои позиции.

– И такую практику проведения международных форумов, насколько известно, Пятый арбитражный апелляционный суд уже имеет?

– Это действительно так, 23 сентября во Владивостоке пройдет уже пятый по счету Международный форум стран АТР, который проводит Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. В нем примут участие представители судейского сообщества Дальневосточного, Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского федеральных округов, а также стран АТР. Для участия в форуме приглашены также судьи из США, бизнесмены, адвокаты, практикующие юристы известных зарубежных юридических компаний.

Тема, заявленная для обсуждения в этом году, – «Договорное право: актуальные проблемы заключения и исполнения коммерческих контрактов». В предыдущие годы форумы были посвящены правовому регулированию и защите права собственности и иных вещных прав, вопросам интеллектуальной собственности. Это те узловые подотрасли гражданского законодательства, которые имеют большое значение с точки зрения практики применения во всех странах. Сегодня об интеллектуальной собственности не говорит только ленивый – это нарушения прав правообладателей в области использования товарных знаков, авторских прав, всевозможная контрафактная продукция, в том числе аудио- и видеозаписи, выпущенные без соответствующих разрешений. А вопросы права собственности, конкретно – собственности на землю о-ва Русский, затронул в ходе своего визита во Владивосток даже Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Тема предстоящего форума – заключение и исполнение коммерческих контрактов – также очень актуальна. В судебной практике, и у нас в том числе, сплошь и рядом встречаются случаи, когда заключенные контракты либо не исполняются, либо исполняются частично, ненадлежащим образом. Бывают случаи, когда стороны приходят в суд с заявлением о признании того или иного контракта незаключенным, хотя в свое время он подписывался и даже частично исполнялся, но, возможно, содержал в себе какие-то огрехи. Этим пользуются, чтобы поставить вопрос о признании его незаключенным. Одним словом, подобные споры случаются нередко, и профессионалам в этом смысле есть о чем поговорить.

Но цель подобных форумов все-таки более многоплановая, чем даже детальный разговор о какой-то отрасли права или проблеме. Такое общение позволяет продемонстрировать, что Россия – правовое государство, полноправный член мирового сообщества и многие нормы национального законодательства являются унифицированными. Ведь есть сферы деятельности, где правовая регламентация должна быть ясна и понятна для зарубежных партнеров. Например, Кодекс торгового мореплавания – это федеральный закон, нормы его составляют часть национального законодательства, но по своему содержанию они лишь в какой-то небольшой части имеют свои особенности по сравнению с аналогичным законодательством других государств. Во многом унифицированы нормы, касающиеся интеллектуальной собственности, поскольку Россия подписала международные конвенции по защите и охране авторских прав.

Считаю, что надо говорить зарубежным партнерам об этом, акцентировать внимание на том, что у нас с ними, может быть, общего гораздо больше, чем они думают, а различия, если есть, то не такие уж существенные. Еще один важный аспект – максимальная открытость арбитражного процесса. У нас действует автоматизированная система судопроизводства – все судебные акты, которые принимаются арбитражными судами, размещаются на сайте, в картотеке Высшего Арбитражного Суда. С момента оглашения резолютивной части в течение пяти дней судебный акт должен быть изготовлен, подписан и размещен в соответствующем разделе сайта. А с 1 июля этого года, в соответствии с приказом Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, мы не позднее чем на следующий день размещаем на сайте своего суда резолютивную часть судебного акта, который огласили.

С ноября 2010 года многие процессы по заявкам заинтересованных лиц проводятся в режиме видеоконференцсвязи. И спорящие стороны, скажем из Южно-Сахалинска и Владивостока, могут находиться каждая в своем городе, участвовать в процессе, задавать вопросы и видеть ход судебного заседания на мониторе.

Одним словом, такие форумы и конференции являются прекрасной возможностью показать иностранным коллегам, что правосудие, которое у нас есть, соответствует международным критериям, оно действительно доступно и открыто, и нет никаких причин опасаться, что в случае ведения совместного бизнеса, участия в международных программах, если дело дойдет до судебного разбирательства, представители российского бизнеса будут в более привилегированном положении.

– Международные споры хозяйствующих субъектов рассматриваются часто?

– Не очень часто, но такие споры бывают. Они связаны, например, с областью торгового мореплавания. Скажем, в каком-то зарубежном порту судно арестовывается по так называемому морскому требованию. Поводом для него может быть невыплата заработной платы экипажу, наличие задолженности за обслуживание судна: бункеровку, погрузку-разгрузку и т.п. Зарубежное судно, имеющее задолженности, также может быть арестовано в территориальных водах Российской Федерации. Споры в подобных случаях решаются в арбитражном суде. Несколько дел касались финансового участия иностранных юридических лиц в различных проектах на территории России. Например, зарубежный банк осуществлял кредитование строительства гостиницы на Сахалине, но средства были возвращены несвоевременно или не в полном объеме, что стало поводом для спора.

– Ведется ли анализ подобных дел для того, чтобы выступать с какими-то обобщениями или рекомендациями?

– Собственно говоря, здесь все понятно – споры с участием иностранных компаний, которые ведутся на нашей территории, мы рассматриваем в соответствии с российским законодательством, точно так же, как и споры наших юридических лиц на территории другого государства рассматриваются по их законодательству. Кроме того, у специалистов существует такое неписаное правило, в соответствии с которым, если организация судится, скажем, в Лондоне, в Республике Корея по морским или страховым спорам, даже когда ведение процесса обеспечивают российские юристы, одновременно нанимаются и адвокаты тех стран, где рассматривается спор. Потому что специфика законодательства все-таки существует, в том числе и процессуального: как правильно подать иск, какие ходатайства и в какой срок заявить и т.д.

– Александр Семенович, недавно на совещании Пятого арбитражного апелляционного суда и арбитражных судов Приморского и Камчатского краев и Сахалинской области, для которых вы являетесь вышестоящей апелляционной инстанцией, подведены итоги работы за первое полугодие. Было отмечено, что за этот период возросло количество жалоб и рассмотренных дел. С чем вы это связываете?

– Количество апелляционных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года действительно возросло. Мы рассмотрели за 1-е полугодие 3660 дел, это на 700 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объясняется разными причинами, допустим, изменяется или дополняется действующее законодательство, и стороны активизируют свою работу по защите, охране, восстановлению своих прав. Кроме того, активизировали свою работу несколько федеральных структур, в числе которых Федеральная антимонопольная служба и Росреестр. Понятно, что те, кому адресованы их предписания, могут оспаривать эти решения в арбитражном суде.

Много споров по неисполнению либо ненадлежащему исполнению договорных обязательств. Скажем, когда одна сторона поставила некачественную продукцию или допустила просрочку, что влечет за собой взыскание неустойки, штрафных санкций. Если посмотреть на категории рассматриваемых нами дел, то наибольшее количество споров связано с железнодорожными перевозками, поставкой, потреблением и расчетами за электроэнергию. Достаточно часто строительные компании судятся с заказчиками или заказчики с исполнителями, поводом для таких споров становятся качество и сроки оказываемых услуг, выполняемых работ. Возникают корпоративные споры, когда, например, акционеры не согласны с решениями, принятыми на общем собрании.

Жизнь так устроена, что без споров не обойтись. И если эти споры относятся к подведомственности арбитражных судов, то мы их и рассматриваем. И думаю, что без работы еще долго не останемся.