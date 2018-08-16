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Во Владивостоке установили первый умный светофор

16 Августа 2018, 13:40 | Владивосток

На перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока завершена установка системы адаптивного управления светофорами. На одном из самых сложных транспортных узлов города теперь работают 9 датчиков движения и контроллер.

Как сообщил заместитель начальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин, завершен монтаж и подключение оборудования, которое предоставлено на безвозмездной основе японскими партнёрами - компанией «Киосан Электрик». Над проезжей частью со всех направлений, входящих в перекрёсток, установлены датчики, которые «считывают» количество транспортных средств, и в автоматическом режиме передают эти данные на контроллер. В нём установлено программное обеспечение, позволяющее одновременно обработать информацию со всех направлений и предоставить приоритет движения тому или иному участку.

«В настоящее время коллеги из Японии проводят проверку работоспособности и наладку оборудования, а также оптимизацию программного обеспечения. В течение нескольких дней эти работы будут завершены, - отметил Максим Акульшин. - Далее мы совместно будем мониторить ситуацию на перекрёстке, чтобы внести необходимые коррективы в работу оборудования и программного обеспечения».

Напомним, что на минувшей неделе во Владивостоке специалисты России и Японии приступили к установке системы адаптивного управления светофорами на перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Краевой центр – третий город в России после Москвы и Воронежа, где реализуется совместный российско-японский проект по внедрению «умных» светофоров. Ожидается, что адаптивная система поможет снизить транспортные заторы и сократит автомобилям время прохождения перекрёстка на 40 процентов.

В случае успешной реализации пилотного проекта масштаб внедрения системы «умных» светофоров может быть увеличен и такие технологии появятся на других участках дорог приморской столицы. По мнению главы города Виталия Веркеенко, Владивосток должен стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества.

«Владивосток занимает особое место в развитии российско-японских отношений. Это город президентского внимания не только в России, но и в Стране восходящего солнца, ведь активизация нашего сотрудничества началась после второго Восточного экономического форума, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путинусделать Владивосток еще прекраснее и комфортнее. Со Страной восходящего солнца нас связывает не только географическая близость, но и исторически сложившиеся тесные связи. Удобная логистика, прямое авиасообщение, льготы для резидентов Свободного порта Владивосток и региональных инвестпроектов позволят быстро и эффективно реализовывать совместные проекты. Уверен, что перекрестный Год России и Японии будет отмечен новыми совместными проектами. Владивосток должен стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: владивосток  Япония  светофор 



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