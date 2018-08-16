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Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
Нестационарные торговые объекты – ларьки, киоски, павильоны – должны украшать своим видом улицы и общественные пространства Владивостока: быть современными, красивыми и обязательно чистыми, считают в управлении градостроительства и архитектуры. В рамках реформы системы НТО в приморской столице на осень запланирован конкурс дизайн-проектов типовых архитектурных решений ларьков и павильонов для последующей унификации городских НТО.
Симпатичные торговые объекты, по словам специалистов управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, улучшат эстетику городской среды, повысят туристическую привлекательность столицы Приморья и качество обслуживания мелкой розничной торговли.
«Мы хотим предложить малому бизнесу прозрачный понятный порядок по внешнему облику НТО, улучшить общую архитектуру города, – прокомментировала начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова. – Владивосток еженедельно посещают тысячи туристов как из других городов России, так и других стран. Более того, нам, жителям Владивостока, будет намного приятнее видеть на улицах опрятные и стильные павильоны. Предприниматели тоже должны идти в ногу со временем и обновлять внешний вид своих торговых точек».
Идею поддерживают и сами предприниматели.
«Нестационарная уличная торговля впишется в городскую среду без архитектурных потерь (а у нас шикарная архитектура), если будет применены требования к внешнему виду НТО. Владивосток – современный и уютный город, и неопрятные, устаревшие торговые прилавки негативно влияют на его облик, – отмечают сами предприниматели. – К тому же, и работается приятнее в современных условиях».
В настоящее время администрация Владивостока заключает соглашения с предпринимателями, включенными в схему нестационарных торговых объектов, в рамках реформы системы уличной торговли. На сегодняшний день подписано свыше 200 соглашений. Отметим, Владивосток до реформы являлась единственным городом страны, где нестационарные торговые точки не платили в городской бюджет.
«Все эти деньги теперь будут поступать в городскую казну, а это дополнительные средства на благоустройство, ремонт дорог и другие важные городские нужды, – отметил начальник управления экономического развития Александр Вициенко. – На сегодняшний день в городской бюджет поступило уже более 1,7 миллиона рублей».
Как рассказали в управлении экономического развития, расчет платы производится исходя из среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков. Цена за каждое место зависит от площади НТО и территориального размещения. Соглашение предполагает обязательства по выплате ежемесячной или ежеквартальной арендной платы.
«Нововведения позволят упорядочить деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, сделают ее прозрачной, минимизируют недобросовестную конкуренцию и приведут к созданию единой стилистики НТО, что сделает Владивосток более комфортным и привлекательным как для бизнеса, так и жителей и гостей города», – рассказалАлександр Вициенко.
Реформа системы НТО стартовала во Владивостоке по поручению главы города Виталия Веркеенко. Специалисты продолжают освобождать город от незаконных торговых объектов, которые не только портят его внешний облик и мешают пешеходному движению, но и зачастую предлагают сомнительную продукцию без соответствующих сертификатов. Глава города поручил упорядочить хаотичную уличную торговлю, пересмотреть схему размещения НТО, исключить из нее лишние объекты, мешающие горожанам и портящие облик Владивостока, для остальных – разработать прозрачный и эффективный порядок работы.
«Я поддерживаю развитие предпринимательства, понимая, что это основа экономики города. Но предприниматели нам нужны такие, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь – комфортнее и платят налоги в городской бюджет», – сказал Виталий Веркеенко.
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